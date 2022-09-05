Опора на свои силы не означает, что мы берем курс на закрытость

О том, как живет Приморский край в новых экономических реалиях, рассказал его губернатор Олег Кожемяко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Нынешний Восточный экономический форум – уже седьмой по счету. В чем вы видите его особенность?

– Главная его тема напрямую связана с внешнеполитической повесткой – «На пути к многополярному миру». В каком ключе будет выстроена риторика этого мероприятия, дают понять названия ключевых блоков ВЭФ-2022: «Место России в мировой структуре», «У каждого свой путь», «Патриотизм на смену толерантности»… Подчеркну, однако, что импортозамещение, опора на свои силы и ресурсы вовсе не означают, что мы берем курс на закрытость. Наш регион по-прежнему открыт для делового сотрудничества со всеми партнерами, кто настроен на равноправные и взаимовыгодные экономические отношения.

И все же главным отличием нынешнего форума от всех предыдущих станет его «тигриная» часть. В первый день ВЭФ состоится II Международный форум по сохранению тигра, который проходит один раз в двенадцать лет. На нем будут подведены итоги выполнения глобальной программы по восстановлению популяции тигра в мире и возвращению его в места обитания, где он ранее был истреблен. В деле сохранения этой редкой кошки Приморью есть чем гордиться: эксперты отмечают, что у нас наметился рост их популяции.

– А как обстоят дела с привлечением инвестиций в регион?

– За последние четыре года объем инвестиций в основной капитал неуклонно увеличивался и в 2021-м составил 246,5 миллиарда рублей, что на 7% выше уровня предыдущего года. В этом году также прогнозируем рост.

Один из факторов улучшения инвестиционного климата в Приморье – создание Свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Здесь инвесторам предоставляют целый комплекс мер поддержки и налоговых льгот. Правительство края совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока постоянно совершенствует действующие условия для резидентов, при участии Минвостокразвития ведет работу по привлечению новых инвесторов.

В настоящее время в Приморском крае зарегистрировано 130 резидентов ТОР и 1828 резидентов Свободного порта Владивосток, запланирован к реализации 2121 проект. Общий объем планируемых инвестиций составляет 2,5 триллиона рублей, резиденты уже вложили 463 млрд. Предусмотрено создание 123 тысяч новых рабочих мест, на данный момент их создано 47 тысяч.

Темпы прироста жилищного строительства в Приморье – наивысшие в регионе.

– Много ли среди инвесторов иностранных компаний? Какие страны являются наиболее активными партнерами?

– Сейчас в стадии реализации находится 75 проектов с участием иностранного капитала. По объему осуществленных инвестиций на первом месте КНР. Китайские вложения в проекты, реализуемые в Приморском крае, составили почти 7 миллиардов рублей – около 40% от всех иностранных инвестиций. На втором месте Япония (5,1 млрд рублей, доля – 28%), на третьем – Сингапур (2,3 млрд, 13%), на четвертом – Индия (1,2 млрд, 7%).

Несмотря на санкции, инвестиционные связи приморского бизнеса с зарубежными партнерами продолжают развиваться. На начало августа объем фактически осуществленных иностранных инвестиций увеличился в сравнении с прошлогодним показателем на 6,8% – с 16,8 миллиарда до 18 миллиардов рублей.

В торгово-экономической области основными партнерами Приморья являются, опять же, страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): на них в 2021 году пришлось более 80% торгового оборота края.

– В свете поворота вектора экономической политики государства на восток как, на ваш взгляд, будет меняться значение Приморского края и Дальнего Востока в целом?

– Роль Приморья как российских «ворот в Азию» сегодня возрастает. По итогам пяти месяцев 2022 года общий внешнеторговый оборот края вырос по отношению к прошлому периоду на 22,5%. При этом объем экспорта в стоимостном выражении увеличился на 21%, а импорт – на 23,3%.

Во втором квартале объем экспортных поставок через автомобильные пункты пропуска на российско-китайской границе края увеличился в сравнении с первым практически на 75% – с 34,5 до 60,4 тысячи тонн. Объем импорта – на 57%: со 137 тысяч тонн до 215. Поэтому совместно с китайской стороной ведется работа по переводу автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на круглосуточный режим.

– Растет ли в связи с введенными западными странами санкциями нагрузка на порт Владивостока? Каков его потенциал по приему дополнительных партий грузов?

– Переориентация с Запада на Восток, конечно, сказалась на работе портов. За последние три месяца импорт контейнеров, проходящих через Владивостокский морской торговый порт, вырос в 1,5 раза. Но порты уверенно справляются с нагрузкой, текущая работа продолжается в штатном режиме, идет наращивание мощностей.

Возможность заниматься морскими видами спорта привлекает тех, кто раньше отдыхал у южных морей.

– Как экономика региона подстраивается под нынешние реалии?

– Как и прежде, развитие экономики планируется за счет наших сильных сторон. Это транспорт, логистика и промышленность, в том числе судостроение, судоремонт, гособоронзаказ.

Санкции показали, что решение о создании в Приморье судостроительного кластера было стратегически верным. Портфель заказов составляет 66 судов.

В нынешних условиях особую важность приобретает Северный морской путь, и правительство России утвердило план его развития до 2035 года на 1,8 триллиона рублей. При этом предусмотрено создание грузового терминала для перевалки транзитных контейнерных грузов в морском порту Владивосток.

Учитывая курс на развитие Северного морского пути, мы подготовили концепцию по развитию индустриального севера Приморья. В случае успеха проект даст новую жизнь промышленным предприятиям на севере края, привлечет частные инвестиции, позволит создать не менее 15 тысяч новых рабочих мест, увеличит объем производства промышленной продукции до 100 миллиардов рублей.

Чтобы обеспечить приморцев основными продуктами питания по социально ориентированным ценам, в марте в крае стартовали проекты «Приморское – лучшее!», «Держим цены». Благодаря непосредственному контакту торговых сетей и производителей, прямым поставкам удалось обеспечить необходимый объем товара на полках и стабилизировать цены на продукты питания.

– У Владивостока и Приморского края в целом есть большой потенциал для развития туризма. Растет ли число гостей? Какими фишками привлекаете?

– Приморский край уверенно восстанавливает доковидные показатели по туристскому потоку. В 2021 году он составил 2,8 миллиона человек – почти в четыре раза больше, чем в 2020-м. В нынешнем году ставим себе планку – не менее 3,5 миллиона человек.

Наш регион становится альтернативой не только международным направлениям, но и югу России. Повлияло и увеличение числа регулярных авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Гости Приморья на 99% – российские туристы. Наш большой плюс – живописное побережье и теплое в летний сезон море, что позволяет заниматься морскими видами спорта. А кроме развлечений, море дает и свои бесценные дары: многие туристы приезжают именно для того, чтобы попробовать свежайшие морепродукты и таежные блюда. Продвигая местные кулинарные бренды, мы проводим гастрономические фестивали, в том числе и уличные, которые помогут расширить наш туристический сезон.

В регионе реализуется государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае». Якорным проектом туристического кластера является интегрированный курорт «Приморье» на базе игорной зоны. С 2013 года он принес бюджету края 1,9 миллиарда рублей налоговых отчислений, здесь создано 1,2 тысячи рабочих мест. Благодаря успешному запуску первого казино Tigre De Cristal и поддержке правительства Приморья инвесторы сохраняют интерес к этому проекту.

Уличные гастрономические фестивали помогают продлить курортный сезон. Фото: Shutterstock

– Одна из главных проблем региона – отток людей. К сожалению, он не прекращается. Что нужно сделать, чтобы сдержать его?

– Считаю, что нужно обратить внимание скорее не на отъезд людей, а на их привлечение. Надо заинтересовать людей жить тут. Тем более что этому способствует геополитическая ситуация, региону уделяется большое внимание.

Вопрос жилья – главный, его необходимо сделать более доступным. Сейчас оно у нас одно из самых дорогих в стране. Мы определили вариант решения этой проблемы – строить больше, чтобы насытить рынок предложением. Темпы прироста жилищного строительства в Приморском крае в прошлом году составили 36%, введено 885 тысяч кв. метров жилья. Это лучший показатель на Дальнем Востоке. В этом году планируем сдать 1 миллион, а в 2023 – 2024 годах – выйти на 2,8 млн кв. метров.

Кстати, спрос на ипотеку в крае – самый высокий в регионе. По «Дальневосточной» за 2021 год выдано кредитов на сумму 39,3 млрд рублей – это первое место в ДФО. Свое жилье приобрели 9,5 тысячи приморцев.

Мы проводим большую работу по подготовке и привлечению молодых специалистов. Увеличили выплаты по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель». Рассчитываем, что эти меры позволят решить кадровый вопрос в здравоохранении и образовании и, как следствие, повысить качество жизни приморцев.

В рамках нацпроекта «Демография» семьям с детьми оказывается 21 мера социальной поддержки: на различные выплаты и компенсации в 2021 году из краевого бюджета направлено около 13,5 миллиарда рублей, в этом планируем 15 миллиардов. В прошлом году открыли 9 новых детских садов, рассчитанных на 1,5 тысячи мест. Надеюсь, эти и многие другие меры остановят отток населения и привлекут в край людей.

– Еще одна важная проблема всего Дальнего Востока – нехватка инфраструктуры, в частности – дорог. Как она решается?

– В прошлом году мы отремонтировали более 150 километров автодорог. По итогам встреч с жителями региона я поручил краевым дорожным службам привести в порядок трассы к популярным местам отдыха приморцев и гостей региона.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» мы комплексно отремонтируем порядка 100 километров трасс, восемь аварийных мостов в Пограничном, Кавалеровском и Хасанском районах, на это выделяется более 2 миллиардов рублей. Всего же с 2019 года федеральная программа позволила комплексно восстановить более 400 километров приморских дорог.

Но важно и сохранять отремонтированные трассы. Поэтому на участках с интенсивным движением грузовиков мы устанавливаем автоматические пункты весового контроля. С сентября «умные» весы переведут в активный режим – с привлечением перевозчиков к ответственности при превышении допустимых весогабаритных параметров. Наказание за одно нарушение – до 400 тысяч рублей.

Приоритет для Приморского края – продолжение строительства автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный и Владивостокской кольцевой дороги. После введения санкций и переориентации транспортных потоков мы столкнулись с проблемой недостаточной пропускной способности железной дороги. Поэтому доставка части грузов будет переориентирована на автотранспорт. А дорога, по которой сейчас идет движение, уже не справляется с потоком.

Строительство и ремонт дорог – приоритетная задача на всем Дальнем Востоке.

– Рабочие места с хорошей зарплатой и комфортная городская среда – главное, что нужно большинству людей. Про рабочие места мы поговорили. А что с созданием комфортной среды?

– Сегодня именно комфортная среда предопределяет темп развития региона. Является залогом того, что люди не только останутся в Приморье, но и будут переезжать сюда из разных уголков страны. Люди хотят жить в комфортных условиях, и мы должны их обеспечивать. Для этого в крае ведется работа по созданию современных комфортных дворовых и общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Также набирает обороты краевая программа «1000 дворов», благодаря которой за несколько лет удалось отремонтировать более двух тысяч придомовых территорий.

«Плоды» реализации нацпроекта и краевой программы в виде новых парков, скверов, аллей, площадей и дворов уже хорошо видны. В 2021 году было благоустроено 409 дворов и общественных пространств. В 2022 году только по краевой программе «1000 дворов» отремонтируют 213 дворов и 51 общественную территорию. Всего же будет благоустроено около 500 объектов.

А с ростом числа благоустроенных мест растет и активность людей. Они увидели, как преобразился, к примеру, соседний двор. И хотят, чтобы и перед их домом стало светло и уютно. С прошлого года отбор территорий участников программы стал проще и прозрачнее: весной на единой для всей страны онлайн-платформе проходит голосование за объекты, которые должны быть благоустроены.

Весной в отборе общественных территорий, которые благоустроят в 2023 году, приняли участие более 140 тысяч жителей Приморского края. И мы рады видеть такой интерес к обустройству своей малой родины.

Комфортная городская среда влияет и на темпы развития региона, уверен губернатор.

• Нужно обратить внимание не только на отъезд людей из региона, но и на их привлечение

ЦИФРА

75 проектов с участием иностранного капитала реализуется сейчас в крае.