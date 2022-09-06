Геннадий Шпаликов - Никите Хущеву: «У меня дочка родилась, а вы сидите тут и занимаетесь черт знает чем!»

Писатель Геннадий Шпаликов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«САМЫЙ ХОРОШИЙ, САМЫЙ ЮНЫЙ, САМЫЙ ПОЛОСАТЫЙ»

Судя по воспоминаниям, в юности от Геннадия Шпаликова сияние исходило. Говорили, что он - «самый хороший, и самый умный, и самый юный, и новый, и талантливый, и полосатый, в полосатой рубашечке, и такой красивый и любимый всеми девушками города Москвы». Он написал сценарии самого светлого фильма начала 60-х, «Я шагаю о Москве». И, конечно, сияние в его истории неотделимо от мрака: он оборвал свою жизнь в 37 лет, трагически и неуклюже, в долгах и бедности (на сберкнижке оставалось 57 копеек), в мучительном одиночестве.

Вообще-то и в его творчестве сияние и мрак рядом, такая вот полосатость. Одна из самых известных песен на его стихи - «Рио-Рита», «Рио-Рита», вертится фокстрот, - на площадке танцевальной сорок первый год». Из менее известных юношеских стихотворений можно вспомнить, например, такое, ироничное, о пиротехнике: «Он веселый и видный, он красиво живет, только он, очевидно, очень скоро помрет. На народном гулянье, озарив небосклон, пиротехникой ранен, окочурится он. Я продам нашу дачу, распродам гардероб, эти деньги потрачу на березовый гроб…»

Геннадий Шпаликов написал сценарии самого светлого фильма начала 60-х, «Я шагаю о Москве». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В дневниках он вспоминает о встрече с первой женой: «Мы едем втроем в пустой утренней электричке, ты — напротив меня, у тебя молодое прекрасное лицо и ты рассказываешь веселым голосом, как умерла девушка молодая, талантливая и после нее остались письма». Герои «Я шагаю по Москве» шутят: «Хороший костюм. И на работу ходить и в театр прилично. И в гроб можно». «Застава Ильича», начинается лучезарно, но три с лишним часа экранного времени герой взрослеет и постепенно мрачнеет, чтобы в знаменитой финальной сцене, во сне, встретиться с отцом - убитым на войне, и не способным ответить сыну на вопрос «Как жить». В дневниках записи типа «Я сижу в комнате за столом, и в раскрытое окно свободно летят звуки ночной улицы. Я знаю, зачем каждый звук. В комнате пахнет цветами. Я очень люблю цветы. Я веселый и простой, и мысли мои не так сложны» чередуются совсем с другими: «Ходил по улице Горького в поисках нечаянной радости и надоел самому себе до таких высоких степеней, что захотелось мне упасть лицом в высокую траву, и плакать, и проклинать. Только травы в Москве нет, кроме газонов».

Или: «Где ты, благословенная моя страна голубых стен и свежести ночи? В такую ночь кони бредут по траве над прекрасной рекой и мокрое от росы пространство дремлет. И огромная луна белого цвета в полночь приходит светить. Я искал тебя долго и трудно, я не могу тебя найти, моя страна несбыточной мечты. Ах, как хочется красивых слов и всего простого — и нет ничего».

Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"

«ОТДЕЛАЛСЯ Я ЛЕГКО, ТОЛЬКО МАКУШКА ПОСЕДЕЛА»

Биографы пытались найти истоки шпаликовской меланхолии в его детстве (что особенно логично в случае с человеком, написавшим сценарий фильма «Я родом из детства»). Он родился в 1937 году, в Карелии, где отец работал на строительстве целлюлозно-бумажного комбината. Война началась, когда Гена был совсем маленьким, и с войны отец не вернулся - погиб за несколько месяцев до Победы. Мать и дядя по материнской линии решили, что мальчику на роду написано быть военным (дядя в тот момент был генерал-майором). Геннадия определили в Суворовское училище, где ему, судя по всему, пришлось нелегко. После Суворовского он отправился в Московское пехотное училище (именно его курсанты несли службу в почетном карауле у Мавзолея и охраняли Кремль). И вскоре, во время сложных ночных учений, повредил ногу, чудом не был раздавлен танком, потом долго ждал санитарной машины, потеряв от мороза и боли сознание… Из больницы потом писал: «Отделался я легко. Только макушка поседела… И я неделю не мог ни с кем разговаривать». К службе его признали негодным, военная карьера была завершена, не начавшись. Он задумывался о литературном институте, но поступил в результате на сценарное отделение ВГИКа.

И быстро стал звездой не только своего курса, а всего института. Уже в 21 год его рассказ появился в журнале «Молодая гвардия». А потом он начал работать с режиссером Марленом Хуциевым, чей фильм «Весна на Заречной улице» посмотрела чуть ли не вся страна. Новая картина ему поначалу виделась развитием «Весны» - снова про рабочую молодежь, только чуть серьезнее и с совершенно иной интонацией: это должен был быть фильм про «детей ХХ съезда». Хуциеву приглянулся шпаликовский сценарий «Причал», понравился его возраст - такой же, как у героев.

Кадр из фильма "Застава Ильича"

«Застава Ильича» ныне считается классикой советского кино, и общеизвестна ее печальная история: картина привела в бешенство лично Хрущева, была радикально сокращена, а частично переснята, и выпущена в прокат под названием «Мне двадцать лет» (полная версия вышла только в перестройку). По иронии судьбы, уже на финальной стадии «исправления» картины от режиссера потребовали выбросить кадры с Хрущевым, стоящим на мавзолее во время первомайской демонстрации: Никита Сергеевич был смещен с поста.

Все это длилось долгие месяцы, и Шпаликов успел за это время написать «Я шагаю по Москве». У Хуциева фильм вызвал, мягко говоря, раздражение (по слухам, он потом вообще не разговаривал со Шпаликовым до конца его жизни). Ему показалось, что Шпаликов и Данелия позаимствовали из его многострадальной «Заставы» слишком многое. На самом деле, конечно, два фильма прекрасно существуют параллельно и дополняют друг друга.

ОЩУЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО ШАМПАНСКОГО

Первая половина 60-х стала пиком его карьеры - и началом конца. Да, песни «А я иду, шагаю по Москве» и «Мы по палубе бегали, целовались с тобой» пела вся страна. Да, он вроде бы нашел любовь всей жизни - женился (вторым браком) на актрисе Инне Гулая. Даже хрущевский разгром «Заставы Ильича» обернулся для него совсем уж поразительным образом. Как рассказывал режиссер Сергей Соловьев (любивший, впрочем, приукрасить в воспоминаниях реальность), во время встречи интеллигенции с Никитой Сергеевичем подвыпивший Шпаликов казался самым счастливым, самым сияющим человеком в зале. Хрущев, узнав, что перед ним сидит автор сценария «Заставы», потребовал выйти и объяснить, «как он докатился до такого маразма». Шпаликов вышел и сказал: «Знаете, мне не хочется ничего рассказывать про маразм, как я докатился, как я скатился… Я хочу попросить вас, Никита Сергеевич, и сидящих в зале, будьте добры, поаплодируйте мне, пожалуйста, и поздравьте: у меня дочка родилась, Даша, а вы сидите тут и занимаетесь черт знает чем». Хрущев растаял и начал аплодировать, а на следующий день Шпаликову дали трехкомнатную квартиру в новостройке.

Геннадий Шпаликов с женой, актрисой Инной Гулая и дочкой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Гена был абсолютно уверен в своем счастливом пути, в счастливом бесконечном пути, в своей власти над жизнью, над будущим», говорил хорошо знавший его сценарист Павел Финн. И при этом в дневниках у Шпаликова появляются строки типа: «Около двух лет я беспрерывно пью, и теперь это стало уже «нормой» поведения». Юношей он с гневом и презрением осуждал покончившего с собой Александра Фадеева за то, что тот писал о светлых и высоких вещах, а оказался обыкновенным пропойцей ("Жалости нет. Алкоголиков не жалеют»). Но давно замечено, что это очень плохая примета - критиковать других за алкоголизм и за самоубийство. Шпаликов сам стал алкоголиком еще до тридцати. От Георгия Данелия он однажды требовал прекратить съемку, потому что очень хотелось в ресторан (это, кстати, знаменитая история: Данелия сказал ему: "Пока песню не напишешь, не пойдем", и Шпаликов за считанные минуты сочинил свой самое известное стихотворение, «А я иду, шагаю по Москве". Хотя есть и другие версии создания этого знаменитого текста: первая жена, Шпаликова, Наталья Рязанцева, рассказывала, что он придумал строки про тайгу и фиалку на прогулке с ней, а актер Евгений Стеблов - что наблюдая из окна ресторана за съемками одной из сцен).

Первый и последний фильм, поставленный им в качестве режиссера, «Долгая счастливая жизнь» - беспросветно грустный в сравнении с ранними картинами. Про начало 60-х тот же Павел Финн говорил: «Мы жили с общим ощущением открытого шампанского». Но вторая половина десятилетия оказалась совсем иной, и Шпаликову в новой эпохе места уже не находилось. «Самый хрупкий, трагический силуэт и символ этого промежутка между временем и временем» - говорила о нем Ахмадулина. Он продолжал писать - он вообще писал много - но тексты его были никому уже не нужны, они приходились совсем не ко двору.

Геннадий Шпаликов и Инна Гулая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей Соловьев, автор самых вдохновенных воспоминаний о Шпаликове, рассказывает, что читал его роман "Три Марины", где героинями были Марина Цветаева, Марина Освальд (русская жена Ли Харви Освальда, убийцы Кеннеди!) и просто женщина по имени Марина, причем часть действия происходила на том свете, и Ахматова читала стихи с трибуны Мавзолея. "Половины я тогда и не понял, многое казалось невероятно странным, иногда и вовсе смахивало на бред, но было и множество страниц ослепительно прекрасной русской прозы". Шпаликов отнес роман Твардовскому в "Новый мир", тот велел выплатить аванс, но сказал, что публиковать это ни в коем случае нельзя. Шпаликов отнес тогда рукопись на почту, написал адрес: «Швеция. Стокгольм. Нобелевский комитет». И обратный: «Москва, К-9, Центральный телеграф. До востребования. Шпаликову Г. Ф.»…