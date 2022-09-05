Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 сентября 2022 года.

Второй корпус Народной милиции Луганской народной республики вместе с подразделением спецназа «Ахмат» начал масштабное наступление в Донецкой народной республике. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он рассказал, что наступление началось после того, как украинская армия раскрыла свои позиции за счет выдержанной союзными войсками «тактической паузы».

Министерство обороны РФ назвало попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на Николаево-Криворожском направлении безуспешными, отметив, что за минувшие сутки украинская армия потеряла более 150 военных.

В период с середины апреля по начало июля 2022 года в Киеве врали об успехах украинских вооруженных сил в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Он также признался, что и сам лично распространял ложь о ситуации на театре боевых действий, сознательно вводя в заблуждение украинцев и мировое сообщество.

Германия выделит Украине новую финансовую помощь в размере 200 млн евро, большая часть этих средств должна пойти на поддержку внутренних беженцев.

Украинки, которые встали на воинский учет, не смогут покинуть страну с 1 октября нынешнего года.

Супруга президента Украины Елена Зеленская резко высказалась в адрес жителей Великобритании, которые публично жалуются на растущие цены на отопление.

Читатели Daily Mail назвали жену Зеленского высокомерной из-за упреков в адрес британцев и отметили, что украинская первая леди позволила себе крайне недопустимые слова.

Девушка, покинувшая Украину несколько месяцев назад, разрушила брак бизнесмена из Великобритании.

Олаф Шольц пообещал, что Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине. По словам немецкого канцлера, поставки оружия Украине из ФРГ продолжаться и будут наращиваться.