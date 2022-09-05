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4 сентября 2022 22:00

Опубликован спецвыпуск "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященный ВЭФ-2022

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2022 года
Александр КИСЛОВ
"Комсомольская правда" подготовила специальный выпуск, приуроченный к Восточному экономическому форуму

"Комсомольская правда" подготовила специальный выпуск, приуроченный к Восточному экономическому форуму

Фото: Комсомольская правда

С 5 по 8 сентября нынешнего года состоится Восточный экономический форум (ВЭФ) – одно из самых важных деловых событий года в России. Специально для форума "Комсомольская правда" подготовила специальный выпуск под названием "Дальневосточный прорыв".

В спецвыпуске участникам и гостям форума подробно рассказывается о развитии и перспективах Дальнего Востока.

В деловой глянцевый журнал вошли интервью с основными участниками форума, аналитические публикации, авторские колонки ведущих российских экономистов.

О развитии ДФО в спецвыпуске рассказывают вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Приморского края Олег Кожемяко и другие. Также своим видением на перспективы Дальнего Востока поделился главный редактор и генеральный директор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Смотрите электронную версию спецвыпуска

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