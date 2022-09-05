Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 5 сентября 2022 года: Киев запугивает жителей освобожденных территорий, жена Зеленского попрекает европейцев, а Россия отстраивает Мариуполь

Европейская организация ядерных исследований (CERN) прорабатывает варианты приостановки работы Большого адронного коллайдера на фоне энергетического кризиса в Европе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

12 ЛЕТ С КОНФИСКАЦИЕЙ

Именно такое наказание пообещала вице-премьер Украины Ирина Верещук тем гражданам Украины, которые примут участие в референдуме о судьбе своих регионов на освобожденных Россией территориях.

- Я призываю эвакуироваться всех, кто может. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в "референдуме", или побуждение к участию в "референдуме", то люди могут получить до 12 лет с конфискацией, - заявила она в эфире всеукраинского телемарафона. И добавила, что если не возможности уехать, то на пункты голосования просто не стоит идти.

Особо примечательно в этом то, что уголовной ответственностью и немалыми сроками украинское правительство грозит уже не только организаторам, но и просто избирателям, которые придут голосовать.

Как же в Киеве боятся волеизъявления населения. Уже само по себе это говорит о многом. Практически обо всем.

ХОЧЕШЬ КИНО? КРУТИ ПЕДАЛИ!

Необычная акция прошла накануне в Варшаве. Несколько десятков местных жителей оседлали велотренажеры, поставив их в кинотеатре под открытым небом и стали крутить изо всех сил педали с началом сеанса. Вся прелесть ситуации заключалась в том, что велотренажеры были подключены к электрогенератору. Таким образом участники акции смогли сэкономить кинотеатру примерно половину электроэнергии, которая была необходима для проведения сеанса.

На самом деле это не так уж и смешно, если учесть, что стоимость электроэнергии с прошлого года в Евросоюзе выросла примерно на 700%, а обещают, что цены на нее будут еще больше. таким образом, поляки могли бы существенно снизить цену билетов в кино и совместить полезное с приятным.

Впрочем, для кручения педалей они могут привлечь и украинских беженцев.

БУЛЫЖНИК – ОРУЖИЕ НЕ ТОЛЬКО ПРОЛЕТАРИАТА

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объяснил изданию "Постимеес" смысл ужесточения визового режима в отношении российских граждан. Причем, сделал это на самом примитивном уровне.

- Давайте вернёмся к самой ситуации: почему мы это делаем? Причина носит моральный характер. Всегда должен найтись кто-то, кто возьмёт камень в руку. А если не будет одного человека – не появится и второго. Если бы один процент населения России взял в руки по булыжнику, то это могло бы вызвать изменения. Будет правильным подать сигнал всему российскому обществу о том, что их жизнь не может продолжаться, как обычно, - снизошел глава МИЖ Эстонии.

Видите ли, Урмас, камень в руке – это, скорее, традиции восточной демократии, а не европейской. Иначе бы вы понимали, что из этой руки камень может полететь не только в ту сторону, которую укажете вы. А может и в другую. И если 99% россиян возьмут камень в руку, а то и в обе, то под этим камнепадом будут похоронены и тот самый ваш любимый 1%, и сама Эстония. Зато на месте Эстонии будет в этом случае самое крупное в мире месторождение камней.

БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР В ЕВРОПЕ МОГУТ ОСТАНОВИТЬ ИЗ-ЗА ЭНЕРГОКРИЗИСА

The Wall Street Journal сообщил, что Европейская организация ядерных исследований (CERN) прорабатывает варианты приостановки работы Большого адронного коллайдера на фоне энергетического кризиса в Европе. При этом издание сослалось на на главу комиссии CERN по управлению энергией Сержа Клоде.

- Наша забота — это стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в нашем регионе, — заявил Клоде журналистам, пояснив, что внезапный сбой или отключение электричества может вывести из строя всю систему, которая обошлась в 4,4 млрд. долларов.

Получается, что тайна рождения Вселенной может так и остаться нераскрытой и, по большому счету, из-за антироссийских санкций, запустивших всю эту цепочку.

ЕРМАК ГРЕЗИТ ОБ "УБИЙСТВЕ" ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак чуть не пляшет от радости по поводу грядущего введения "потолка" цен на российскую нефть и уже подсчитывает убытки Москвы.

- Решение G7 об ограничении цены на российскую нефть очень важно. Нефть и нефтепродукты – один из главных источников наполнения российского бюджета (30-40 %). Начало ценового ограничения в декабре сократит на 50%, а в феврале – на 75% доходы от экспорта нефти, подсчитывает он. - В результате нефтяного эмбарго, которое начнет действовать в декабре, 15% потерь экспортной выручки Россией в третьем квартале по сравнению с первым уже в феврале превратятся в 75% потерь. У России на войну будет гораздо меньше денег. Поэтому нужно максимально убить экономику оккупанта.

Математика, конечно, очень важная наука, Андрей, но кроме нее есть, например, еще и география. О важности которой Ермак может спросить у той же Лиз Трасс. К тому же математика абстрактна, а география, тем более, экономическая – предельно конкретна.

МАСЛО ВМЕСТО КЕРОСИНА

Авиакомпания Airbus намерена к 2035 году вывести на рынок первый в мире самолёт с нулевым уровнем выбросов углерода. Достичь такого результата компания хочет после перехода на новый вид топлива из отработанного растительного масла. По всей видимости, потребуются для этого и совершенно новые двигатели.

Однако вся эта затея может накрыться медным тазом, поскольку в Европе, в частности, в Великобритании уже появились настоящие банды, которые похищают у кафе и ресторанов это самое масло, использованное для жарки и приготовления различных блюд. Они мобильны и хорошо организованы. А, главное, уже сейчас делают то же самое, что авиакомпания собирается к 2035 году. Похищенное масло они сдают на переработку в биотопливо.

В МАРИУПОЛЕ СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРИ ПЕРВЫХ НОВЫХ ДОМА

В рекордные сроки были построены в Мариуполе три новых пятиэтажных многоквартирных дома. Всего в этом квартале планируется возвести 12 таких домов. А в ближайшее время жители первых новых 278 одно-, двух- и трехкомнатных квартир начнут заселяться в свое новое жилье. Дома полностью готовы к заселению, в них выполнена даже внутренняя отделка. Объект в воскресенье приняли замминистра обороны РФ Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин.

ЖЕНА ЗЕЛЕНСКОГО УПРЕКНУЛА ЕВРОПЕЙЦЕВ

Олена Зеленская, прославившаяся не только гламурной фотосессией на страницах модного западного журнала, но и цитированием Степана Бандеры ответила журналистам на вопрос, что она сказала бы европейцам, если бы ее спросили, почему у жителей Евросоюза увеличиваются счета из-за чужой для них войны.

- Когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых, - рассказала про свой ответ Зеленская и добавила. - Важно не количество сброшенных бомб, не сколько денег потрачено, а истории людей - и таких человеческих историй тысячи вокруг нас.

Ну да. И одна из таких историй человеческой трагедии, как одной украинской супружеской паре приходится со скидкой сдавать в аренду свою зарубежную недвижимость. За каких-то 50 тысяч евро в месяц. Европейцы бы точно прослезились от этой истории.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт практически сразу после прошедшего в Праге митинга протеста, требующего нормализовать отношения с Россией, сообщила, что с 1-го октября порядок на улицах немецких городов будут поддерживать военные патрули.

- Минфин Украины сообщил, что из 204,6 млрд гривен доходов госбюджета Украины в августе более половины (109,7 млрд.) составили западные гранты. Впрочем, по другим сведениям, расходы бюджета в августе составили более 252 млрд. гривен, из которых только 93 млрд. являются собственными доходами Украины.

- По данным сервиса robota.ua, количество соискателей работы на украинском рынке труда превысило количество открытых вакансий более, чем в три раза.

- Украина ввела персональные санкции против замглавы Росатома, который сопровождал членов миссии МАГАТЭ во время их посещения Запорожской АЭС. Очень сильно подгорело у Киева.