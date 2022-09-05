Ирина Шейк в прозрачном топе сверкнула грудью на Венецианском кинофестивале

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк произвела фурор на Венецианском кинофестивале: российская модель стала гостьей совместной вечеринки модного дома Giorgio Armani и журнала Vanity Fair. 36-летняя Ирина продемонстрировала смелый наряд от Armani, подчеркнувший ее безупречную фигуру. Манекенщица нарядилась в прозрачный топ с черными узорами, широкие брюки мужского покроя и лакированные ботинки. Прозрачный верх позволил модели похвастаться красивой грудью, проглядывающей из-под черных узоров.

Российская модель стала гостьей совместной вечеринки модного дома Giorgio Armani и журнала Vanity Fair. Фото: соцсети.

Заодно Ирина похвасталась загаром, который она приобрела во время недавнего отпуска на Багамских островах. На пляжах Карибского моря Шейк отдыхала вместе с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. Более того, как сообщили источники из окружения пары, модель и голливудский актер готовятся снова стать родителями. Ирина и Брэдли воспитывают пятилетнюю дочь Лею и не прочь подарить ей братика или сестренку.

Они специально отправились вместе с дочкой на Багамы, чтобы возобновить отношения.

- Это был настоящий семейный отдых, и они подумывают о том, чтобы снова быть вместе. Ирина хотела бы, чтобы у их дочери был брат или сестра, - рассказал инсайдер изданию Page Six.

36-летняя Ирина продемонстрировала смелый наряд от Armani. Фото: соцсети.

Если Ирине и удалось задуманное, то беременность еще совершенно незаметна. Животик модели под прозрачным топом остается абсолютно плоским. Впрочем, как известно, дыма без огня не бывает. И если слухи о воссоединении пары просочились в таблоиды, скорее всего, Ирина и правда вернулась к бывшему.

Ирина и Брэдли начали встречаться в 2015 году. А в 2017 году у них родилась дочь Лея. После этого Купер и Шейк прожили вместе два года, а затем расстались. Пара сохранила хорошие отношения, Брэдли активно участвует в воспитании дочери. Его регулярно видят в детском саду Леи, когда он приводит ее на занятия или забирает после уроков.

Прозрачный верх позволил модели похвастаться красивой грудью, проглядывающей из-под черных узоров. Фото: соцсети.

На своей странице в соцсетях Ирина опубликовала снимки, сделанные во время отдыха на Багамских островах. На одном из кадров она позирует вместе с Брэдли Купером. Они сфотографировались на знаменитом багамском пляже, на котором живут свинки. На фото Ирина и Брэдли буквально сияют от счастья. Супермодель позирует в откровенном бикини, положив голову на плечо 47-летнего Брэдли, одетого в черные купальные плавки. Похоже, они очень хорошо провели время вместе. Поклонники в комментариях ликовали и поздравляли пару с воссоединением. Масла в огонь подлила сама Ирина, поставившая в качестве подписи под совместным снимком с Брэдли смайлик в виде сердца.