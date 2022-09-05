Британский миллионер ушел к украинской беженке

Британский миллионер Хакон Оверли. Фото: YouTube

Массовая иммиграция граждан Украины обернулась драмой для семьи 52-летнего миллионера Хакона Оверли из Британии: всего через несколько недель после того, как он помог украинке перебраться в Туманный Альбион мужчина ушел к ней жить.

Издание The Sun рассказало, что начиная с марта Оверли принимал активное участие в оформлении разрешения на выезд для конкретной жительницы Незалежной, а после того, как она перебралась в Британию, приютил ее в своем поместье.

Оказалось, что помогать украинским беженцам Оверли заставил зов не только сердца – спустя некоторое время мужчина оставил жену и детей и отправился жить к спасенной им барышне.

Возможно, он решил, что так ей будет проще адаптироваться к новым реалиям вдали от родины.

По оценкам британских СМИ, состояние Оверли на сегодняшний день оценивается примерно в 5 миллионов фунтов стерлингов. Ранее он возглавлял кредитную компанию Wonga, которая закрылась после обвинений в заоблачных процентных ставках и попытках нажиться на нуждающихся клиентах.

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