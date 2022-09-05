Трамп объявил Байдена врагом государства

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В США продолжается «обмен любезностями» между главными претендентами на пост президента страны Дональдом Трампом и Джо Байденом. При этом Байден уже подал заявку в избирком страны, а Трамп с этим пока не спешит, но то, что он примет участие в гонке сомнений ни у кого не вызывает.

Не успел еще улечься шум после того, как Трамп заявил, что Байден страдает «поздней стадией слабоумия», как подоспели новые оскорбления. На этот раз экс-президент обвинил своего оппонента в том, что тот является врагом государства. Так Трамп окрестил Байдена, выступая на митинге в Пенсильвании.

А еще бывший глава Белого дома считает, что нынешняя власть в США использует Федеральное бюро расследований в качестве оружия против своих противников.

Говоря об этом, Трамп имел в виду недавние обыски в его резиденции в Мар-а-Лаго, в ходе которых агенты спецслужб изъяли более десятка коробок с документами, в том числе, с грифом «секретно».

– Это было одним из самых шокирующих злоупотреблений властью со стороны любой администрации в истории Америки, – заявил Трамп.

Американские СМИ пишут, что первую половину своей двухчасовой речи в Пенсильвании Трамп посвятил именно столь возмутившему его обыску.