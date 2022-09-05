Геннадий Зюганов: Буржуй Трамп взялся цитировать Ленина, но все переврал

Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Геннадий Андреевич, а вы к нам не хотите - на «Партийную среду»? Программа на Радио «Комсомольская Правда» (97,2 FM)

- Я хочу, но у меня повестка общероссийская, у нас открывается сессия (Госдумы. - А.Г.), надо хоть «Капитал» какой-то общероссийский иметь.

- «Капитал» Маркса, «Капитал» Зюганова… Скажите, Трамп все перепутал или это Сталин говорил: «Неважно, как голосуют, важно, как считают»? А Трамп сказал, что Ленин. И все перевёл на свой лад.

(Вот - дословно - что говорил Трамп : «Он (Ленин) сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата»... «Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн!»)

- И Ленин так не говорил, - буржуй Трамп все переврал, и - Сталин…

У Сталина есть другое, более серьезное выражение.

Мы говорим, что демократия – это власть народа, - Сталин сказал. Оказывается, что это власть американского народа.

- Это он так - иронично выразился?

- Да.

- А Трамп какую именно цитату Ленина неправильно использовал?

- Да все неправильно. Но они - если не знают, чего-нибудь придумают. Есть другая фраза: главный не тот, кто лес выращивает, а тот, кто его рубит. Так и тут…

- Скажите, а если Трамп снова станет президентом США, - там не будут обвинять коммунистов, Ленина, Сталина, Зюганова?

- Слушай, я к этому отношусь абсолютно спокойно. Буржуи коммунистов всегда ненавидели и преследовали. Потому что коммунисты предложили, чтобы не частные, эгоистические интересы были главные, а общественные, коллективные, народные. В этом и смысл. Буржуазия развязала две мировые войны, и вот сейчас американцы и натовцы организовали войну гибридную, которая уже пахнет большой, жуткой войной. Ничего тут нового нет.

- То есть Трампа рано принимать в Компартию?

- Не принимать…

Другое дело, пусть они сами разберутся там. У них дело дошло до горячего. Таких оскорблений, как сегодня высказывают Байден и Трамп друг другу, в американской политике никогда не было.

- Не по-ленински.

- Дело не в «не по-ленински». Дело в том, что это ядерная страна, и между собой устраивать драку, доводя это до конфронтации, которая пахнет гражданской войной, это для всей планеты опасно.

- Как говорил Ленин, мы не должны игнорировать иллюзий парадоксальных тенденций.

- Слушай, нельзя всуе вспоминать гения. Ленин – гений. Ленин спас нашу государственность. Ленин мирно, демократично на съезде вместе со Сталиным собрал российскую государственность в новой форме. За тысячу лет она была самой великой, самой умной, победной и космической в форме СССР. Поэтому Ленину мы все обязаны. У Ленина будут все учиться.

- В том числе и Трамп. Вам не обидно, что Трамп Ленина цитирует? И ударение неправильно ставит, он говорит не ЛЕнин, а ЛенИн.

- Да уж…