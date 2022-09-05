Армия России и Китая в ходе учений «Восток-2022» проходят боевое слаживание

Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО в рамках СКШУ «Восток-2022» отработали задачи по прикрытию высадки тактических десантов. Фото: Министерство обороны РФ

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в составе совместного отряда отразили налет авиации условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по воздушным целям из штатных средств противовоздушной обороны.

«Стрельбы были проведены в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в закрытом районе Японского моря по имитированной воздушной цели. По условиям эпизода учения средствами радиолокационного обнаружения кораблей ТОФ и кораблей ВМС НОАК были своевременно выявлены и взяты на сопровождение две группы воздушных целей. На кораблях активировали средства радиоэлектронной борьбы и поставили активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами кораблей двух стран была применена зенитная артиллерия», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Также совместный отряд из российских и китайских подразделений тренировался в уничтожении морских мин, а палубные вертолеты ТОФ и ВМС НОАК совершенствовали организацию взлетов и посадок при полетах со штатных кораблей-носителей, а также заход на посадку с зависанием над палубой кораблей стран-партнеров.

В это время летчики штурмовиков Су-25 оперативно-тактической авиации отработали задачи авиационной поддержки действий подразделений коалиционной группировки войск на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае. Летчики провели доразведку объектов, искали объекты противовоздушной обороны условного противника, учились уходить от зенитных ракет, проводили ракетно-бомбовые удары по заданным координатам.

В целях недопущения подхода резервов условного противника экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24 наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами по колоннам и скоплениям живой силы неприятеля, обеспечивали высадку десантно-штурмовых подразделений из транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Одновременно с этими маневрами на полигоне «Телемба» в Бурятии завершился практический этап СКШУ «Восток-2022» с боевой стрельбой расчетов ЗРК С-300. Они выполнили обширный комплекс учебно-боевых задач по подготовке к нанесению ударов зенитными ракетами по ракетам-мишеням «Армавир» имитирующим воздушные цели условного противника.

Военнослужащие подразделений ПВО в сложных условиях радиопомех успешно обнаруживали, устойчиво сопровождали и успешно уничтожали воздушные цели условного противника на расстоянии до 150 километров.

СПРАВКА «КП»

СКШУ «Восток-2022» пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил России с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учения совместные действия с Армией России отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.