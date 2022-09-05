Пингвину из зоопарка Сан-Диего сделали эксклюзивную ортопедическую обувь

Фото: Альянс дикой природы зоопарка Сан-Диего

4-летнему африканскому пингвину Лукасу смоделировали специальную ортопедическую обувь из неопрена и резины. Три года назад у птицы диагностировали проблемы с позвоночником. Лукас был вынужден опираться на участки лодыжек, которые обычно не касаются земли. Ветеринары давали пингвину обезболивающие, прописывали физиотерапию и иглоукалывание, чтобы попытаться улучшить его позвоночник. Но вскоре на ступнях начали образовываться язвы. Специалисты обратились в организацию Thera-Paw, разрабатывающую и производящую реабилитационные и вспомогательные средства для животных с особыми потребностями, и попросили создать специальные мягкие ботинки на липучках

«Мы были приятно удивлены тем, что Лукас сразу же изменился после того, как мы надели ему новые ботинки. Наблюдение за тем, как он двигается сейчас, дает нам надежду, что с ним все будет в порядке, и он сможет жить полноценной жизнью», — прокомментировал Дебби Дентон, старший специалист по охране дикой природы в зоопарке Сан-Диего.

Фото: Альянс дикой природы зоопарка Сан-Диего

Если бы пингвину не сделали ортопедическую обувь, то, вероятнее всего, в ближайшее время он бы скончался от инфекции, которая попала бы через раны. Ветеринары уверяют, что это довольно частое явление при таких диагнозах, как у Лукаса. Ботинки должны предотвратить развитие язв на его стопах и лодыжках, когда он стоит и ходит.

«Я давно знаю Лукаса, поэтому возможность дать ему шанс жить нормальной жизнью вызывает у меня улыбку. Ботинки мягкие и на липучках, поэтому они помогут Лукасу в полной мере участвовать в жизни колонии и продемонстрировать поведение, более типичное для пингвинов, например, лазать по скалам, плавать, гнездиться и находить подходящего партнера», — сказала доктор Бет Бикнес, старший ветеринар зоопарка Сан-Диего.

Африканские пингвины занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как находящиеся под угрозой исчезновения. Когда-то этот вид насчитывал более миллиона размножающихся пар, а сегодня насчитывается всего около 18 000 размножающихся пар. Только за последние два года их число сократилось на 23%. Яйца и гуано пингвинов используются в коммерческих целях.