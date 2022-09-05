Охота на людей: в Канаде двое маньяков устроили массовую резню в местах проживания индейцев

Работа канадских криминалистов на месте убийства в провинции Саскачеван. Фото: REUTERS

Кровавая резня произошла в канадской провинции Саскачеван, где двое преступников зарезали 10 человек и ранили 15 местных жителей. Как пишет «Гардиан», убийцы орудовали в местах проживания индейцев Канады, «прокатившись» по 13 различным поселкам и городам. Пока неизвестно, совершены ли преступления на мотиве расовой ненависти.

Первые сообщения о жертвах появились в 5:40 утра (по канадскому времени) в воскресенье. Тогда полиции сообщили о том, что в поселении Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн произошла потасовка, затем в сводки попал город Велдон. В результате медики и полиция обнаружили 10 трупов и около 15 человек ранеными, причем власти считают, что пострадавших может быть больше. Некоторые жертвы утверждали, что убийцы специально охотились за ними, другие считают, что были атакованы случайно.

Полиция сейчас подозревает двух человек – 31-летнего Дэмиена 30-летнего Майлса Сандерсонов, передвигавшихся на черном кроссовере. Несмотря на одинаковые фамилии, правоохранители пока не знают, имеются ли у них какие-либо родственные связи.

Один из случайных свидетелей так описывает свою встречу с подозреваемыми. «Он выглядел так, как будто специально натянул плащ, чтобы скрыть лицо, - рассказывает Дореен Лиис. – Он сказал: мне нужен кто-нибудь, кто может отвезти меня в больницу, у меня поврежден рот, меня ранили ножом». Лиис предложила помочь обработать раны, но мужчина отказался и, запрыгнув в машину, быстро уехал.

Пока достоверно известно о личности только трех жертв: 77-летнего Веса Петтерсона, а также матери двоих детей Ланы Хэд и ее сожителя.

В результате произошедшего, как пишет «Би-би-си», в трех провинциях Канады (Альберта, Манитоба и Саскачеван, ) жители получили на свои сотовые телефоны смс-сообщения с предупреждением о действующих в регионе преступниках, а в Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Велдоне было введено чрезвычайно положение.

Полиция расставила на сельских трассах блокпосты в надежде задержать злоумышленников. «Пока у нас нет каких-либо сведений, что преступники уехали из Саскачевана, но с учетом наличия у них автомобиля, мы не можем быть в этом уверены на 100%», -заявила представитель правоохранительных органов провинции Ронда Блекмор.