Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика5 сентября 2022 10:30

Во Владивостоке начались первые мероприятия ВЭФ-2022. Впервые в рамках форума свою деловую программу представил «Интеррос»

С 5 по 8 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Эксперты отмечают, что многие соглашения будут касаться развития территорий и международных отношений России и стран азиатско-тихоокеанского региона
Павел ЧЕРНЫШОВ
Фото: пресс-служба «Интеррос»

Фото: пресс-служба «Интеррос»

Свое видение ситуации и решения для снижения внешней экономической напряженности представят представители министерств и федеральных компаний, которые будут выступать на сессиях форума.

В этом году впервые в рамках ВЭФ Группа «Интеррос» представила деловую программу в отдельной гостиной. Одним из главных из главных мероприятий форума для «Интерроса» станет презентация проекта нового курорта мирового класса на Камчатке Парк «Три Вулкана». По мнению представителей «Интерроса», эффект от его строительства для экономики региона и жителей Дальнего Востока станет таким же успешным и полезным, как и от горного кластера «Роза Хутор» для Сочи.

Фото: пресс-служба «Интеррос»

Фото: пресс-служба «Интеррос»

В программу также войдет мастер-класс по цифровым финансовым активам от компании "Атомайз", первой российской токенизационной платформы, внесенной Банком России в профильный реестр. Кроме того, питч-сессия проведет венчурный фонд "Восход", где выступят технологические стартапы ранних стадий с Дальнего Востока по направлениям "Агротехнологии", "Медицинские технологии", "Цифровые технологии" и другим.

"Группа "Интеррос" Владимира Потанина активно содействует развитию Дальнего Востока и Арктики и повышению инвестиционной привлекательности региона. В 2021 году "Интеррос" сменил юрисдикцию и зарегистрировался в Специальном административном районе (САР) на острове Русский. Группа "Интеррос" намерена стать якорным инвестором территории Дальнего Востока: инвестиции "Интерроса" в венчурный фонд "Восход", созданный в сотрудничестве с Минвостокразвития, составили 10 млрд рублей", - отметили в пресс-службе группы.

Экономические форумы в РоссииЭкономика: БизнесВосточный экономический форум (ВЭФ) – 2022