Запорожская АЭС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зеленский добивается радиоактивного заражения Энергодара и отключения электричества в домах мирных жителей Донбасса и Украины. За попытки напасть на Запорожскую АЭС уже полегло более сотни элитных бойцов спецназа ВСУ, наемников и артиллеристов. Но киевские власти действуют также неразумно, как мелкое млекопитающее в грустном анекдоте: «мышка плакала, но продолжала жрать кактус».

«Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. 4 сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в течение ночи было зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодар. По кварталам города украинскими военнослужащими было выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области. В ответ артиллерийские подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем российской артиллерии.

По словам Конашенкова ВСУ продолжают также попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления.

«ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих», - перечислил потери ВСУ Конашенков.

Представитель военного ведомства отметил, что высокоточным оружием в Николаевской области поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады, сбит вертолет Ми-8, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, где хранились свыше 1500 реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более 200 ракет для систем залпового огня «HIMARS» производства США.

Фото: Министерство обороны РФ

Саму пусковую установку реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США вычислили и уничтожили в районе населенного пункта Тимченки Харьковской области.

Можно сказать, что это большая удача военной разведки, которая выявила важные объекты.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки ликвидированы: пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, более 30 членов националистического формирования «Кракен» в районе города Харьков, в Краснополье более 20 военнослужащих 81-й десантно-штурмовой бригады, а еще 48 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 152-х районах.

Российскими средствами ПВО удалось сбить 5 беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2», 4 противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США, 34 снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха» в районах населённых пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

287 — самолетов.

152 — вертолета.

1877 - беспилотных летательных аппаратов.

372 - зенитных ракетных комплекса.

4822 - танка и других боевых бронированных машин.

825 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3368 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5304 - единицы специальной военной автомобильной техники.