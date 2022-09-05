Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика5 сентября 2022 11:08

Самозанятых пустили на ярмарки выходного дня

Правительство разрешило самозанятым россиянам продавать свою продукцию на ярмарках
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Правительство разрешило самозанятым россиянам продавать свою продукцию на ярмарках

Правительство разрешило самозанятым россиянам продавать свою продукцию на ярмарках

Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне, зарегистрированные в качестве самозанятых, смогут продавать произведенную ими продукцию на ярмарках выходного дня и на фестивалях. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек. Раньше торговать на ярмарках выходного дня имели право индивидуальные предприниматели, а вот у самозанятых такой возможности не было. При этом многие фермеры в России зарегистрированы именно как самозанятые (это проще, чем оформлять ИП). Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 миллиона рублей в год. Размер налоговой ставки для самозанятых составляет 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц. Как отметили в кабмине, благодаря нововведению у самозанятых в аграрном секторе появится дополнительный канал сбыта продукции, которую они производят, - молока, мяса, овощей, зелени.

Еще одно решение кабмина касается защиты трудовых прав граждан. Эту тему обсуждали в понедельник на совещании Михаила Мишустина с его заместителями. Премьер напомнил, что с 1 сентября в России вступили в силу новые нормы законодательства в области охраны труда. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, новая модель охраны труда предполагает формирование превентивно-профилактических мер безопасности на производстве. Это коснется более 10 млн работников.

Вот, что изменилось:

- Отменены устаревшие требования по обучению по охране труда, поскольку они не соответствовали требованиям к рабочим местам, многие места уже цифровизированы.

- У работодателей теперь появилось право принимать решение об освобождении отдельных работников от прохождения инструктажа и обучения охране труда. При этом предусмотрена ответственность работодателя за нарушение требований охраны труда.

- Для всех отраслей вводится единый классификатор видов и причин несчастных случаев на производстве. Он станет основой для последующего оформления документов в электронном виде.

- Работникам, пострадавшим на предприятии после несчастного случая, выплаты смогут назначаться уже на следующий день, не дожидаясь результатов расследования происшествия.

- На предприятиях будут переформатированы медицинские структуры для профилактического наблюдения сотрудников. Премьер Михаил Мишустин предложил вернуть на предприятия цеховых врачей, чтобы вовремя выявлять признаки начального развития возможного профессионального заболевания.

- Представители еще 81 вида профессий смогут получать бесплатное лечебно- профилактическое питание и витаминные препараты.

- В правительстве считают, что сокращение расходов работодателей на охрану труда даст возможность направить высвободившиеся средства на профилактические мероприятия и направлять работников на санаторное лечение.

КСТАТИ

Чиновников обязали вести странички ВКонтакте и Одноклассниках

Узнать о работе госорганов, органов местного самоуправления, а также судов можно будет в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Госструктуры будут теперь обязаны вести в соцсетях своих аккаунты. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин.

В соцсетях будут публиковаться отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, а также контактные данные, включая адрес электронной почты и номера телефонов.

КАРТИНА ДНЯ