Самозанятых пустили на ярмарки выходного дня

Правительство разрешило самозанятым россиянам продавать свою продукцию на ярмарках Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне, зарегистрированные в качестве самозанятых, смогут продавать произведенную ими продукцию на ярмарках выходного дня и на фестивалях. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек. Раньше торговать на ярмарках выходного дня имели право индивидуальные предприниматели, а вот у самозанятых такой возможности не было. При этом многие фермеры в России зарегистрированы именно как самозанятые (это проще, чем оформлять ИП). Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 миллиона рублей в год. Размер налоговой ставки для самозанятых составляет 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц. Как отметили в кабмине, благодаря нововведению у самозанятых в аграрном секторе появится дополнительный канал сбыта продукции, которую они производят, - молока, мяса, овощей, зелени.

Еще одно решение кабмина касается защиты трудовых прав граждан. Эту тему обсуждали в понедельник на совещании Михаила Мишустина с его заместителями. Премьер напомнил, что с 1 сентября в России вступили в силу новые нормы законодательства в области охраны труда. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, новая модель охраны труда предполагает формирование превентивно-профилактических мер безопасности на производстве. Это коснется более 10 млн работников.

Вот, что изменилось:

- Отменены устаревшие требования по обучению по охране труда, поскольку они не соответствовали требованиям к рабочим местам, многие места уже цифровизированы.

- У работодателей теперь появилось право принимать решение об освобождении отдельных работников от прохождения инструктажа и обучения охране труда. При этом предусмотрена ответственность работодателя за нарушение требований охраны труда.

- Для всех отраслей вводится единый классификатор видов и причин несчастных случаев на производстве. Он станет основой для последующего оформления документов в электронном виде.

- Работникам, пострадавшим на предприятии после несчастного случая, выплаты смогут назначаться уже на следующий день, не дожидаясь результатов расследования происшествия.

- На предприятиях будут переформатированы медицинские структуры для профилактического наблюдения сотрудников. Премьер Михаил Мишустин предложил вернуть на предприятия цеховых врачей, чтобы вовремя выявлять признаки начального развития возможного профессионального заболевания.

- Представители еще 81 вида профессий смогут получать бесплатное лечебно- профилактическое питание и витаминные препараты.

- В правительстве считают, что сокращение расходов работодателей на охрану труда даст возможность направить высвободившиеся средства на профилактические мероприятия и направлять работников на санаторное лечение.

КСТАТИ

Чиновников обязали вести странички ВКонтакте и Одноклассниках

Узнать о работе госорганов, органов местного самоуправления, а также судов можно будет в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Госструктуры будут теперь обязаны вести в соцсетях своих аккаунты. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин.

В соцсетях будут публиковаться отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, а также контактные данные, включая адрес электронной почты и номера телефонов.