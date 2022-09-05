Могут ли поливитамины навредить, или это всемирный заговор фармацевтов

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В свое время в популярном журнале Атлантик вышла статья, наделавшая много шума. Автор статьи Пол Оффит рассуждает, так ли нам нужны витамины и добавки, как нам их рекламируют. Или все это всемирный заговор фармацевтов?

ПОЧЕМУ МИР ПОВЕРИЛ В ВИТАМИН С

Статья в основном посвящена дважды Нобелевскому лауреату (по химии и премия мира) Лайнусу Полингу, человеку, который вознес витамин С на Олимп фармацевтики. Он стал апологетом витаминизации населения, сам принимал какие-то заоблачные дозы витамина С (18 тысяч миллиграммов в день при верхнем допустимом уровне 2000 мг в сутки).

Вот как он сам рассказывал о таком решении: «В 1966 году мне исполнилось 65 лет, я только что получил медаль Карла Нойберга. Во время выступления в Нью-Йорке я упомянул, какое удовольствие получаю, читая об открытиях, сделанных учеными в ходе их различных исследований природы мира, и заявила, что надеюсь прожить еще 25 лет, чтобы продолжать получать это удовольствие. По возвращении в Калифорнию я получил письмо от биохимика Ирвина Стоуна, который присутствовал на беседе. Он написал, что если бы я последовал его рекомендации принимать 3000 миллиграммов витамина С, я бы прожил не только на 25 лет дольше, но, вероятно, и больше».

Доктор Стоун два года изучал химию в колледже, у него был диплом хиропрактика и степень «доктора философии». Непонятно, почему умнейший Поллинг последовал его совету. Но факт остается фактом. Вот что он сам рассказывал: «Начав принимать витамин С, я начал чувствовать себя бодрее и здоровее. В частности, сильные простуды, которыми я страдал несколько раз в год всю свою жизнь, больше не случались. Через несколько лет я увеличил потребление витамина С в 10 раз, затем в 20 раз, а затем в 300 раз превысил норму: теперь это 18 000 миллиграммов в день».

Полинг был в восторге от воздействия витамина С на его организм и широко рекламировал его во всех СМИ. Более того, он начала уверять, что витамин С помогает излечить рак... Американские онкологи не смогли выявить связь между витамином С и улучшениями у больных, но общественность охотнее верила нобелевскому лауреату, чем обычным врачам.

Нобелевский лауреат Лайнус Полинг вознес витамин С на Олимп фармацевтики. Фото: EAST NEWS

Дальше больше — Полинг начал утверждать, что витамин С, принимаемый вместе с большими дозами витамина А (25 000 международных единиц) и витамина Е (от 400 до 1600 МЕ), а также селена и бета-каротина (витамина А), может сделать больше, чем просто предотвратить простуду и лечить рак; они могли бы лечить практически все болезни, известные человеку. В списке были и сердечно-сосудистые заболевания, и психические, кожные, глазные, даже бешенство и укусы змей. Когда в начале 1980-х годов в Соединенных Штатах разразился кризис со СПИДом, Полинг заявил, что витамины могут вылечить и это.

КАКИЕ ПОЗДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЫТАЛИСЬ ОПРОВЕРГНУТЬ ВИТАМИНИЗАЦИЮ

Автор статьи в Атлантик Пол Оффит приводит несколько более поздних исследований (проведенных уже в XXI веке, в 2000-х годах), которые так или иначе опровергают безусловную пользу витаминов:

* 29 тысяч финских курильщиков старше 50 лет (то есть потенциальные раковые больные) регулярно пили витамин Е и бета-каротин. Те, кто принимал добавки, чаще умирали от рака легких или сердечных заболеваний, чем те, кто их не принимал.

* 18 тысяч рабочих из Сиэтла (контактироваввшие с асбестом, то есть рискующие заполучить рак легких) получали витамин А, бета-каротин, или и то, и другое. Исследование было прекращено, когда выяснилось: те, кто принимал витамины и добавки, умирали от рака и сердечных заболеваний на 22 % чаще тех, кто этого не делал.

* В Копенгагене провели анализ 14 исследований с участием 170 тыс. человек, принимавших витамины А, С, Е и бета-каротин. Авторы сделали вывод: доказательств того, что антиоксидантные добавки могут предотвращать рак желудочно-кишечного тракта, нет; напротив, они, «по-видимому, увеличивают общую смертность» (цитата из исследования)

* Ученые из Национального института рака обследовали 11 000 мужчин, которые принимали или не принимали поливитамины. Те, кто принимал поливитамины, в два раза чаще умирали от запущенного рака простаты.

* В 2008 году обзор исследований с участием более 230 тысяч человек, получавших или не получавших добавки, показал, что витамины повышают риск развития рака и сердечных заболеваний.

В итоге, в статье делается вывод: «поливитаминная» концепция была в буквальном смысле продана американцам индустрией нутрицевтиков, стремящейся получить прибыль. Нет и не было данных, подтверждающих их эффективность.

Авторы исследования пришли к выводу об отсутствии данных, подтверждающих эффективность поливитаминов. Фото: Shutterstock

ПАРАДОКС АНТИОКСИДАНТОВ: ПОЧЕМУ ВРЕДНЫ БОЛЬШИЕ ДОЗЫ

Врачи говорят, что свободные радикалы повреждают клетки, на этом основана реклама антиоксидантов (тех же витаминов А,Е,С). Мы знаем, что люди, поддерживающие здоровую диеты, то есть богатую витаминами и клетчаткой, более здоровы.

Так почему же исследования примеа большого количества антиоксидантов показали, что они так вредны?

«Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что свободные радикалы не так злы, как рекламируется, - считает Пол Офит. - Хотя свободные радикалы явно могут повредить ДНК и разрушить клеточные мембраны, это не всегда плохо. Людям нужны свободные радикалы, чтобы убивать бактерии и уничтожать новые раковые клетки. Но когда люди принимают большие дозы антиоксидантов, баланс между производством и разрушением свободных радикалов может слишком сильно смещаться в одну сторону, вызывая неестественное состояние, в котором иммунная система менее способна убивать вредных захватчиков. Исследователи назвали это «парадоксом антиоксидантов». Какова бы ни была причина, данные очевидны: слишком высокие дозы витаминов и пищевых добавок увеличивают риск сердечных заболеваний и рака. И по этой причине ни одна национальная или международная организация, ответственная за общественное здравоохранение, не рекомендует их в больших количествах».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- Не могу согласиться с автором по нескольким причинам, - говорит наш постоянный эксперт, член Национального общества диетологов (НОД), Национальной ассоциации клинического питания (НАКП) врач-диетолог Людмила Денисенко. - Давайте по-порядку:

1. Опрос — это не чистое исследование.

Из его статьи следует, что большинство исследований «влияния» или «связи» витаминов с раком лёгкого, кишечника или простаты носили чисто опросный характер. Я бы поняла результаты такого исследования: две группы людей, начиная с младшего возраста наблюдали бы в течение всей жизни, при этом одни получали бы витамины, а другие - нет. А потом решили бы, кто чаще заболевал раком и раком какого органа. В этих же исследованиях уже брали людей с раком, при этом не учитывая ни их наследственности (а мы знаем, что многие виды рака фактором риска имеют именно наследственность), ни образа жизни, ни времени выявления опухоли. А опухоль, которую мы в состоянии обнаружить, например в молочной железе, уже имеет «возраст» минимум 10 лет.

2. Нет данных о дозах и изначальном содержании витаминов в крови.

Во-вторых, помните о дозе. Всем известно высказывание, приписываемое Парацельсу: «Всё - яд и всё - лекарство, разница в дозе». Существует предельно-допустимая доза витаминов, которую назначают при гиповитаминозах (острой нехватке того или иного витамина). Остальным назначают при необходимости терапевтическую дозу витаминов. Судя же по приведенным исследованиям, это обстоятельство не учитывалось. Как не учитывались и анализы различных людей на чувствительность рецепторов к тем или иным витаминам, а это крайне важный момент: одному достаточно 1 тыс. МЕ того же витамина А, потому что у него генетически высокая чувствительность рецепторов, а кому-то и 10 тыс. мало.

3. И все-таки витамин С помогает.

Ну и в-третьих: с витамином С и Поллингом тоже не все так просто. Последняя пандемия ковида наглядно показала, что витамин С помогает быстрее выздоравливать и легче переносить болезнь. Да, не в таких дозировках, как рекомендовал Поллинг, безусловно, но помогает.

4. Фраза «провоцируют рак» всегда пугает.

- К большому сожалению, витаминные препараты, которые широко распространены в мире и которые в той же Америке продаются просто в супермаркетах, - БАДы, то есть к ним не предъявляются требования широкомасштабных медицинских исследований, а потому ни доказать, ни опровергнуть любые обвинения в адрес витаминов их производители не могут, - поясняет Людмила Денисенко. - Да, как диетолог, я буду утверждать, что, безусловно, лучше получать витамины из пищи! Безопаснее и правильнее. Но, увы, часто мы не только не в состоянии получить их в достаточном количестве, но и усвоить, потому что проблема дисбиозов в мире - едва ли не ещё одна пандемия. (Дисбиоз - нарушения в работе кишечника, из-за чего полезные вещества практически не усваиваются — прим. Ред.).

- В любом случае, на мой взгляд запугивать людей тем, что «витамины вызывают рак и смерть» - это не менее вредно, чем утверждать, что витамины — это панацея, - продолжает наш эксперт. - Необходимо еще и еще раз объяснять, что нужно обращаться к специалисту, который на основании жалоб и анализов подберет оптимальную дозировку витаминов. И не все «скопом», а именно тех, которых не хватает вашему организму. Когда витамины вам назначает врач, не будет проблем с «риском возникновения рака».