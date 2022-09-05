Продажи российских автомобилей выросли более чем в два раза

Успех отечественного автопрома руководство АвтоВАЗа объясняет льготным кредитованием населения Фото: Shutterstock

Продажи легковых автомобилей LADA Granta в августе 2022 года составили 11 580 штук. Это в 2,3 раза больше, чем в августе прошлого года. А если сравнивать с минувшим июлем, то увеличение тоже существенное — на 77%. Об этом сообщается на сайте АвтоВАЗа.

«Всего же в августе 2022 года в России продано 18 087 легковых и легких коммерческих моделей LADA, что на 75,2% выше, чем в июле 2022 года. Таким образом, августовские продажи LADA автомобилей всего двух семейств (Granta и NIVA) практически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из 5 моделей», - сообщает крупнейший российский автопроизводитель.

И пусть этот результат, по данным аналитического агентства «Автостат», на 6,9% меньше, чем годом ранее, очевидно, что отечественный автогигант выходит из затяжного кризиса.

Причина не только в том, что ведущие европейские, японские и американские производители из-за санкций свернули продажи в России. Россиянам дали еще и возможность приобретать отечественные автомобили на льготных условиях.

«Результаты продаж LADA Granta и NIVA в августе 2022 года и выход АВТОВАЗа на докризисные объемы реализации этих моделей ярко демонстрируют эффективность программ льготного кредитования, запущенных Минпромторгом России» - приводит сайт «АвтоВАЗа» слова президента компании Максима Соколова.

Льготное кредитование при покупке автомобилей LADA Granta, NIVA Legend и NIVA Travel предоставляется семьям с одним и более несовершеннолетним ребенком, медикам, учителям, а также водителям, впервые покупающим авто. Программа действует до 1 декабря 2022 года.