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Экономика5 сентября 2022 11:18

Продажи российских автомобилей выросли более чем в два раза

Успех отечественного автопрома руководство АвтоВАЗа объясняет льготным кредитованием населения
Владимир НИКОЛАЕВ
Успех отечественного автопрома руководство АвтоВАЗа объясняет льготным кредитованием населения

Успех отечественного автопрома руководство АвтоВАЗа объясняет льготным кредитованием населения

Фото: Shutterstock

Продажи легковых автомобилей LADA Granta в августе 2022 года составили 11 580 штук. Это в 2,3 раза больше, чем в августе прошлого года. А если сравнивать с минувшим июлем, то увеличение тоже существенное — на 77%. Об этом сообщается на сайте АвтоВАЗа.

«Всего же в августе 2022 года в России продано 18 087 легковых и легких коммерческих моделей LADA, что на 75,2% выше, чем в июле 2022 года. Таким образом, августовские продажи LADA автомобилей всего двух семейств (Granta и NIVA) практически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из 5 моделей», - сообщает крупнейший российский автопроизводитель.

И пусть этот результат, по данным аналитического агентства «Автостат», на 6,9% меньше, чем годом ранее, очевидно, что отечественный автогигант выходит из затяжного кризиса.

Причина не только в том, что ведущие европейские, японские и американские производители из-за санкций свернули продажи в России. Россиянам дали еще и возможность приобретать отечественные автомобили на льготных условиях.

«Результаты продаж LADA Granta и NIVA в августе 2022 года и выход АВТОВАЗа на докризисные объемы реализации этих моделей ярко демонстрируют эффективность программ льготного кредитования, запущенных Минпромторгом России» - приводит сайт «АвтоВАЗа» слова президента компании Максима Соколова.

Льготное кредитование при покупке автомобилей LADA Granta, NIVA Legend и NIVA Travel предоставляется семьям с одним и более несовершеннолетним ребенком, медикам, учителям, а также водителям, впервые покупающим авто. Программа действует до 1 декабря 2022 года.

Автоновости