«Кто из нас под санкциями?»: Европа признала правду после сравнения инфляции в России и в Великобритании

У европейских журналистов новый тренд: они с ужасом пишут репортажи о том, что экономические санкции не сломали Россию, как то ожидалось. В магазинах по-прежнему большой ассортимент товаров Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

У европейских журналистов новый тренд: они с ужасом пишут репортажи о том, что экономические санкции не сломали Россию, как то ожидалось. В магазинах по-прежнему большой ассортимент товаров, сообщают корреспондент иносми в России. «Зайти в супермаркет в Москве - все равно, что оказаться в любом другом европейском магазине, полки плотно забиты», - констатировал журналист французского телеканала France Info. Никакого дефицита, как это предрекали западные эксперты.

А британский таблоид The Sun опубликовал материал с громким заголовком «Добро пожаловать в пострадавшую от санкций Россию, где цены снижаются, в то время как британцы страдают от стремительного роста инфляции». Англичане столкнулись с таким быстрым темпом роста цен впервые, начиная с экономического кризиса 2008 года.

В целом, за лето стоимость продуктов в английских супермаркетах увеличилась на 10,5%, в то время как в российских она уменьшилась на 11,3%. В материале приведено сравнение изменений цен на ключевые продукты в Британии и России. Общий вывод по всем пунктам - в Англии стоимость неумолимо растет, а в России - снижается. Например, цены на картофель - +18%, помидоры - +15%, морковь - +16%, капусту - +10%, бананы - +12%. В России, напротив, наблюдается снижение. Самое заметное на картошку и капусту: -28% и -33%, соответственно.

При этом и в России, и в Британии цены на электроэнергию подросли, но если в Англии на 80%, то у нас только на 10%.

«После вторжения России на Украину в феврале Борис Джонсон пообещал, что западные санкции «помешают российской экономике». Но шесть месяцев спустя, пока мы расплачиваемся за вторжение разрушительным кризисом стоимости жизни, жители в Москве настроены оптимистично. Это не удивительно. Несмотря на заявления, что они столкнутся с острой нехваткой продовольствия, российские покупатели забивают свои тележки доверху продуктами, которые вдвое дешевле наших», - говорится в статье.

Несмотря на то, что многие западные бренды одежды закрыли свои магазины в России, россиян, как отмечает The Sun, это не сильно расстроило.

«24-летняя Мисс Москва Анна Янькова сказала: «Конечно, жаль, что некоторые компании ушли, но российские дизайнеры быстро заняли свои ниши». 39-летняя София, жена миллионера, нашла способ покупать любимую дизайнерскую одежду в Великобритании. «Мы достаточно богаты, чтобы покупать одежду и парфюмерию из других стран, даже из тех, которые якобы «запрещают» русским ходить в магазины. Сейчас я ожидаю партию новых нарядов, купленных в Лондоне, которая идет через Казахстан», - сказала София.

Главный вопрос, который терзает английских журналистов: каким образом русским удается справляться с европейскими санкциями и спустя полгода чувствовать себя вполне неплохо?

«У их правительства прямо сейчас есть деньги, чтобы субсидировать продукты питания, - сетует политолог Майкл Кларк. - Но какой будет цена на энергию в следующем году, можно только гадать. В какой-то момент, я считаю, либо в следующем году, либо через год их экономика будет в очень плохом состоянии. Но это зависит от цены на энергию».

Между тем другие эксперты пытаются приободрить простых британских подданных, обещая, что скоро и в России все будет плохо, мол, «подождите еще немножко, санкции заметны в долгосрочной перспективе, вот-вот экономика будет давать трещину и тогда рубль упадет до нуля».

«Россия ведет экономическую войну против всех нас и держит в заложниках, используя деньги, которые британские домохозяйства платят за дополнительные расходы на топливо, - возмущается председатель специального комитета по иностранным делам английского парламента Том Тугендхат. - Мы должны ясно дать понять, что не склонимся перед тиранией и будем работать вместе, чтобы защитить британские семьи от этого жестокого диктатора».

Но пока английские парламентарии обещают сохранять единство в «битве» с Россией, цены в продуктовых магазинах не спешат опускаться, как и стоимость топлива на автозаправках. В июне был побит рекорд - литр бензина на британских заправках стоил 1,91 фунта стерлингов (132,89 руб.).