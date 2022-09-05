«Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена»: главные цитаты нового премьер-министра Британии Лиз Трасс

KP.RU подобрал самые яркие ее высказывания Фото: REUTERS

Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании после Маргарет Тетчер и Терезы Май.

KP.RU подобрал самые яркие ее высказывания, характеризующие ее отношение к России, личность и экономические воззрения.

О РОССИИ

Великобритания никогда не признает суверенитет России над Воронежем и Ростовом.

(На переговорах в Москве Трасс ошибочно посчитала, что Воронеж и Ростов входят в состав Украины)

Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова вызвать на разговор непосредственно Путина при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Я поеду на саммит G-20 и вызову его на разговор.

Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена.

ОБ ЭКОНОМИКЕ

Женщины не должны быть чересчур брезгливыми, когда речь идет о зарабатывании денег.

Экономика и финансы – это последний рубеж для женщин. Это последнее, что они завоюют. Потому что контроль за финансами – это основа власти.

Британия всегда была наиболее успешна тогда, когда много торговала.

Меня очень беспокоит, что огромное количество наших земель ушло под солнечные фермы.

О ЛИЧНЫХ ПРИНЦИПАХ

Я думаю, что применение ядерного оружия - важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это.

Если мне страшно, я сознательно заставляю себя чувствовать так, будто мне нестрашно.

Я всегда говорю ясно и понятно, потому что люди устали от политиков, которые слишком много оставляют между строк.

Парламент должен начинать свою работу раньше и заканчивать позже. В остальном, я им довольна.

В школе мы играли в выборы, и я была Маргарет Тетчер.

О ЛИЧНОМ

Я ненавижу грызунов. А Палат Общин просто переполнена ими. Клянусь, если я увижу грызуна, я вскочу на стул.

Надо признаться, что я не люблю пиццу. Я ее обожаю! И готова на что угодно, чтобы заполучить хотя бы кусочек.

Я была обеспокоена, но не в депрессии. Я неисправимый оптимист.