«Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена»: главные цитаты нового премьер-министра Британии Лиз Трасс

KP.RU подобрал самые яркие ее высказывания
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Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании после Маргарет Тетчер и Терезы Май.
KP.RU подобрал самые яркие ее высказывания, характеризующие ее отношение к России, личность и экономические воззрения.
Великобритания никогда не признает суверенитет России над Воронежем и Ростовом.
(На переговорах в Москве Трасс ошибочно посчитала, что Воронеж и Ростов входят в состав Украины)
Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова вызвать на разговор непосредственно Путина при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Я поеду на саммит G-20 и вызову его на разговор.
Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена.
Женщины не должны быть чересчур брезгливыми, когда речь идет о зарабатывании денег.
Экономика и финансы – это последний рубеж для женщин. Это последнее, что они завоюют. Потому что контроль за финансами – это основа власти.
Британия всегда была наиболее успешна тогда, когда много торговала.
Меня очень беспокоит, что огромное количество наших земель ушло под солнечные фермы.
Я думаю, что применение ядерного оружия - важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это.
Если мне страшно, я сознательно заставляю себя чувствовать так, будто мне нестрашно.
Я всегда говорю ясно и понятно, потому что люди устали от политиков, которые слишком много оставляют между строк.
Парламент должен начинать свою работу раньше и заканчивать позже. В остальном, я им довольна.
В школе мы играли в выборы, и я была Маргарет Тетчер.
Я ненавижу грызунов. А Палат Общин просто переполнена ими. Клянусь, если я увижу грызуна, я вскочу на стул.
Надо признаться, что я не люблю пиццу. Я ее обожаю! И готова на что угодно, чтобы заполучить хотя бы кусочек.
Я была обеспокоена, но не в депрессии. Я неисправимый оптимист.