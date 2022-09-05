«Жители Донбасса воюют лучше профессиональных солдат»: четыре заявления Путина на камчатском форуме

В понедельник Владимир Путин прилетел на Камчатку, чтобы проинспектировать регион и встретиться с молодыми экологами. Фото: REUTERS

В понедельник Владимир Путин прилетел на Камчатку, чтобы проинспектировать регион и встретиться с молодыми экологами. С самого начала президент задрал планку важности экофорума практически до максимума.

- Если человечество не будет заниматься вопросами охраны окружающей среды, то оно просто может прекратить существование, - заявил глава страны.

Дальше он напомнил, как люди влияют на окружающую среду. Например, в океане плавает целый остров из пластиковой упаковки площадью полтора миллиона квадратных километров!

К КРАСОТЕ МОЖНО ПРИВЫКНУТЬ

Российский лидер признался, что влюбился в Камчатку с первого же раза. Путин на своем примере заметил, что местные могут и не понимать, какая красота вокруг них. Просто, потому, что привыкли уже.

- Я родился и вырос в Ленинграде, с набережными города, классическими видами архитектуры XVII–XVIII веков. Я жил с этим и считал, что так все живут. Потом, когда подрос, начал ездить по стране на спортивные соревнования, понял, что это не так. То же самое и здесь. Когда человек живёт, смотрит на эту красоту, кажется, что, наверное, так везде. Нет, не так. Это уникальное место, - заверил президент.

У КОГО СОЛНЦЕ ПЕРВЫМ ВСТАЕТ

Один из молодых экологов в разговоре заметил, что Россия начинается с Камчатки. Путин тут же парировал, что начало вообще-то в каждом жителе страны. А потом российский лидер сделал сенсационное заявление: Япония – больше не страна восходящего солнца.

- Восточнее Японии находится Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. В этом смысле страна «восходящего солнца» - это Россия, - пошутил Путин.

НА ДОНБАССЕ МЕСТНЫЕ ЛУЧШЕ ПРОФИ

Участники экофорума рассказали президенту, что Донбассу необходимы новые специалисты по охране лесов. А то на всю ДНР остался один лесник, которые и пожары тушит, и зверей спасает. В ответ российский лидер заметил, что наш долг – помочь не только с защитой лесов.

- Конечно мы должны были помочь – и мы помогаем людям на Донбассе. Меня поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою родину на переднем крае. Это не профессиональные военные, два корпуса сформированы из местных жителей, они воюют лучше, чем профессионалы, - отдал должное глава страны.

СТРАННОСТИ ЗАПАДНОЙ ЭКОПОЛИТИКИ

В конце встречи Путин пообещал, что Россия продолжит вместе с другими странами бороться за чистую окружающую среду. Но климатическая повестка Европы сильно страдает из-за их же собственной политики.

- Если забежать вперед, получить дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем, - заметил российский президент.