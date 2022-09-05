По мнению экспертов, если бы появился закон, разрешающий онлайн продажу алкоголя, то покупатели бы перестали заказывать его на сомнительных сайтах и в соцсетях, а легальным поставщикам не пришлось бы изворачиваться. Фото: Shutterstock

«Почта России» рассчитывает в апреле следующего года начать эксперимент по онлайн продаже алкоголя. Об этом на полях Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, заявил гендиректор компании Максим Акимов.

Речь идет о розничной продаже вина, крепленого вина, игристого вина из винограда, выращенного на территории России, с использованием специализированного сайта «Почта России» в интернете. Как пояснил Максим Акимов, алкоголь будут продавать только совершеннолетним, он будет только российского производства и доставлять его будут не ранее, чем через 24 часа.

Запустить «пилотник» по доставке алкоголя «Почтой России» еще год назад поручил Владимир Путин. Но запуск проекта постоянно откладывался. Дело в том, что закона о торговле алкоголем онлайн в России нет. Правда, как принято у нас, русских, если официально не разрешено, то не значит, что это запрещено. Поэтому даже некоторые крупные сетевые магазины умудряются торговать алкоголем онлайн. При этом при официальном обращении журналистов продавцы алкоголя не подтверждают, что продают алкоголь онлайн. Вот такая закавыка.

По мнению экспертов, если бы появился закон, разрешающий онлайн продажу алкоголя, то покупатели бы перестали заказывать его на сомнительных сайтах и в соцсетях, а легальным поставщикам не пришлось бы изворачиваться. Онлайн торговля алкоголем - дело прибыльное. Не случайно, за этот законопроект выступает Минфин. А вот Минздрав и МВД - категорически против.

Изначально пилотный проект по продаже алкоголя «Почтой России» должен был пройти с июня по декабрь 2021 г. в Московской области и Мордовии. В итоге запуск передвинули на апрель 2022 года, а географию для эксперимента расширили. В него должны были войти Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области. Уточнялось, что именно в этих регионах лучше всего развита логистика. Но и это не состоялось. Впрочем, и апрель следующего года - скорее желаемая, а не реальная дата запуска проекта. После заявления Максима Акимова пресс-служба «Почты России» уточнила, что точных сроков запуска проекта по торговле алкоголем пока нет.

А вот что «Почта России» действительно начнет открывать весной следующего года, так это бондовые склады. Такой склад позволяет хранить товары из зарубежных онлайн-магазинов без соблюдения ряда налоговых и таможенных формальностей. По словам Максима Акимова, открытие бондовых складов сократит сроки реализации товаров из зарубежных магазинов по России до 1-4 суток.