Как развивать человеческий капитал на Дальнем Востоке

Финалисты конкурса «Мастера гостеприимства», 2021 год.

Налаживать связи с соседними странами, развивать промышленность, привлекать туристов – все это должны делать компетентные и заинтересованные специалисты. Региону нужны профессионалы во всех сферах и особенно – в управлении.

Совершенствовать человеческий капитал помогают проекты платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина. Конкурсы, олимпиады и различные программы позволяют найти талантливых людей и оказать им необходимую поддержку. А флагманский проект платформы, конкурс «Лидеры России», выявляет и привлекает лучших управленцев в регионы страны, в том числе и на Дальний Восток.

Победители проектов в дальнейшем и сами предлагают идеи для развития. Так, в апреле этого года на заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» победительница конкурса «Лидеры России», заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева предложила дать старт новому проекту для обмена профессиональным опытом.

«Экспертный десант» уже начал свою работу: победители отраслевых конкурсов платформы приезжают в регионы, погружаются в их проблематику и совместно с представителями власти и экспертами вырабатывают решения конкретных задач, – рассказывает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Примечательно, что инициатива поступила именно от управленца с Дальнего Востока – там работают люди, открытые для новых идей, готовые перенимать успешные практики, делиться опытом и развивать свою территорию».

Не менее важная задача – заинтересовать молодежь: не видя для себя перспектив в родных регионах, ребята уезжают в более привлекательные для них города. Чаще всего это Москва и Санкт-Петербург. Однако Дальний Восток постепенно набирает очки как место для самореализации, а значит, важно поддержать молодых людей в их стремлениях – запустить новые программы, помочь найти достойную и подходящую работу или открыть свое дело.

Для того чтобы студентам было проще стартовать в карьере, в вузах по всей стране открываются Центры компетенций, где обучающиеся проходят диагностику и развивают надпрофессиональные навыки. Один из таких центров функционирует на базе Дальневосточного федерального университета. По результатам диагностики формируется профиль студента, который помогает работодателю найти подходящего сотрудника.

Победительница конкурса «Мастера гостеприимства» Мария Качурина (первая слева).

Особое значение для регионов Дальнего Востока имеет туристическая индустрия. Для ее развития на платформе проходит конкурс «Мастера гостеприимства», благодаря которому специалисты отрасли и просто заинтересованные люди могут предложить и реализовать свои идеи по развитию территорий. Например, победительница конкурса Мария Качурина организовала в Камчатском крае гастрономический фестиваль «ПапоротнИКРАб». Участники массово выехали на сбор папоротника и посетили мастер-классы по приготовлению блюд; впервые была составлена гастрономическая карта Камчатки. А финалист «Мастеров гостеприимства» Василий Шефер запускает в регионе проект этнологического музея-заповедника Пегтымельский.

Туристический потенциал Дальнего Востока развивают и другие программы платформы. Так, конкурсанты проекта «ТопБЛОГ» выезжают в блог-туры и освещают возможности регионов ДФО в соцсетях. А по программе «Больше, чем путешествие» уже более 2000 участников посетили Владивосток, Хабаровский край, Сахалин, Камчатку и Республику Бурятию.

Что привлекает молодежь на Дальний Восток

39% – возможность хорошего заработка;

32% – близость округа к Азиатско-Тихоокеанскому региону;

32% – удивительная природа и море;

20% – перспективы карьерного роста.

По результатам исследования АРЧК и ВЦИОМ.