Песков заявил, что пока преждевременно оценивать избирательную кампанию в России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 5 сентября, официальный представитель Кремля, находящийся сейчас во Владивостоке, провел брифинг для российской и иностранной прессы - в формате конференц-колл.

Журналист KP.RU задал такой вопрос…

- … Дмитрий Сергеевич, 5 сентября в «Комсомольской Правде» опубликовано интервью журналиста Кремлевского пула с председателем Центризбиркома. Элла Памфилова заявила: «Мы никогда с президентом не обсуждаем - какими должны быть результаты выборов». И все же - по сути, избирательная кампани вышла на финишную прямую, 9, 10 и 11 сентября в 82 регионах - из 85 - выборы разного уровня: это губернаторы, заксобрания, муниципальные советы… Как в Кремле оценивают ход этой масштабной политической кампании, работу ЦИКа и самой Памфиловой?

Вот что ответил Песков:

- Ну, во-первых, преждевременно давать такие оценки. (Эту фразу пресс-секретарь повторил дважды. - А.Г) Преждевременно…Поэтому, не считаю возможным сейчас отвечать на такой вопрос.

- Спасибо!

- Пожалуйста.

Кстати, ведущие информагентства, в том числе ТАСС, тут же опубликовали сообщения: «Песков счел преждевременным оценивать работу ЦИК во время сентябрьских выборов».

Что также говорит о том, что в Кремле абсолютно доверяют Центризбиркому и Элле Памфиловой.

Кстати, напомним, что ещё 19 августа Президент России провел рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии.

- Предвыборная кампания в стране фактически началась, -заметил Владимир Путин. - Как идет работа?

- Идет она полным ходом, - рассказала Элла Памфилова, - в штатном режиме и на сей момент без всякого рода сбоев. Несмотря на все нынешние вызовы, мы все-таки последовательно отстаиваем свой основной принцип – о том, что выборы должны проходить максимально открыто, прозрачно. Хочу честно сказать, что эта прозрачность и открытость на порядок выше, чем в тех недружественных странах, которые считают себя демократичными. Это правда…