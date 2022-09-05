В России признают кедровые орехи стратегически важным товаром

Контроль за оборотом кедровых орехов Министерство природы намерено ввести до конца года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Контроль за оборотом кедровых орехов, который Министерство природы намерено ввести до конца года, поможет сохранить популяцию амурского тигра. «Богатый кедрово-широколиственный лес — залог хорошего тигриного самочувствия», - заявил глава Минприроды Александр Козлов на II Международном форуме по сохранению тигра, который проходит в рамках Восточного экономического форума. И дело не в том, что тигры любят кедровые орехи. От урожая кедровых орехов напрямую зависит численность кабана. А кабаны и другие копытные животные— это как раз любимое лакомство амурского тигра и дальневосточного леопарда. Да и вообще кедр называют хлебным деревом уссурийской тайги.

По словам Александра Козлова, теперь кедровый орех будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Такая мера даст больше возможностей для привлечения к уголовной ответственности нелегальных экспортеров этого ценного сырья. Сейчас за незаконное перемещение кедрового ореха через границу, в том числе, заготовленного по подложным документам, уголовная ответственность не предусмотрена.

Сибирь и Дальний восток периодически сотрясают скандалы из-за нелегального экспорта орехов, главным образом, в Китай. Схемами массового незаконного вывоза занималась даже Генеральная прокуратура РФ. Были обнаружены грубые нарушения – выяснилось, что кедровые орехи вывозились тоннами на суммы в сотни миллионов рублей, зачастую таможенная стоимость занижалась в разы, из-за этого миллионы рублей прошли мимо казны. Были также выявлены случаи подделки вывозных документов. Виновные понесли ответственность, однако проблема по-прежнему не решена.

Сенатор от Приморского края Светлана Горячева возмущалась тем, что вместо организации переработки ореха в России массово выдают лицензии на его промышленный сбор и вывоз, при этом не учитывается необходимая корневая цепочка для обитателей тайги, не все решения согласовываются с Минприроды.

После внесения кедрового ореха в перечень стратегически важных товаров нелегальным экспортерам будет грозить срок от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.