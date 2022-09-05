«Комсомольская правда» примет активное участие в ВЭФ

С 5 по 8 сентября во Владивостоке состоится Восточный экономический форум, куда приедут делегации из более чем 60 стран — официальные лица, инвесторы и предприниматели, заинтересованные в развитии Дальнего Востока. На ВЭФ-2022 состоятся более 90 деловых мероприятий, в которых примут участие свыше 330 спикеров и модераторов. Пленарное заседание форума пройдет с участием президента России Владимира Путина.

«Комсомольская правда» уже не первый год выступает информационным партнером форума. Для освещения его работы медиагруппа использует все свои ресурсы: газету «Комсомольская правда», сайт KP.RU, радио «Комсомольская правда» и каналы в социальных сетях.

- Мировая экономика переживает глобальные потрясения. До последнего времени ключевым бизнес-партнером России выступала Европа, но уже сейчас фокус развития нашей страны смещается в Азию. Роль Дальнего Востока активно растет, - отмечает заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева. – Причем, на востоке России нужны не только новые трубопроводы, железные дороги и транспортные коридоры. Необходимо создавать условия для жизни людей. Иначе отток населения не остановить.

На площадке Восточного экономического форума «Комсомольская правда» разместит открытую студию, гостями которой станут ключевые спикеры ПМЭФ-2022: представители федерального правительства, губернаторы, главы крупнейших банков и корпораций. Журналисты «КП» обсудят с ними основные вопросы деловой повестки форума. Интервью будут оперативно размещены на сайте KP.RU, цитаты и комментарии озвучены на «Радио «Комсомольская правда».

Специально к ВЭФ-2022 медиагруппа подготовила деловой глянцевый журнал «Дальневосточный прорыв», где опубликовано интервью с вице-премьером, полпредом Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, который рассказал о проблемах, мешающим развитию и Дальнего Востока, и всей страны. А также ряд статейс основными участниками форума, аналитические публикации и авторские материалы ведущих российских экономистов. Значительная часть журнала посвящена Международному форуму по сохранению тигра, который состоится в стартовый день ВЭФ.

Журнал можно найти на площадке форума, а также в VIP и бизнес-залах международных аэропортов «Шереметьево», в бизнес-классах самолетов «Аэрофлота», выполняющих рейсы Москва-Владивосток. Издание доставят в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Совет Федерации РФ, в крупнейшие компании и корпорации. Электронная версия журнала размещена на сайте KP.RU.

Добавим, что представители «Комсомольской правды» примут активное участие в работе форума. Генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин обсудит метаморфозы мировой экономики в рамках круглого стола «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?». А заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева приглашена экспертом на сессию «Дальний Восток: как партнерство социально ответственного бизнеса, НКО и медиа создает новое качество жизни для людей?» и проведет в качестве модератора круглый стол «Молодежное предпринимательство в развитии легкой промышленности на Дальнем Востоке: стратегия интенсивного роста».

Напомним, медиагруппа «Комсомольская правда» - крупнейший российский мультимедийный холдинг. В его составе – печатные издания, интернет-порталы, радиостанция с федеральным вещанием. Газета «Комсомольская правда» - одна из крупнейших газет страны и мира, распространяется во всех регионах России и 43 странах. Сайт kp.ru - лидер по охвату аудитории среди сайтов категории «СМИ». Ежедневно сайт kp.ru посещают более 4, 5 млн. уникальных пользователей. Радио «Комсомольская правда» вещает в 400 городах России. Дважды лауреат премии «Лучшая новостная радиостанция» RADIO STATION AWARDS (2014г., 2015г.). Недельный охват всех медиапроектов холдинга «Комсомольская правда» - более 60 млн.