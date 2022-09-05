На Ижоре началось производство энергоблока первой египетской атомной станции

Губернатор Александр Беглов и глава «Росатома» Алексей Лихачев дают старт производству энергоблока. Фото предоставлено: Атомэнергомаш

Старт производству был дан в день 300-летнего юбилея Ижорской промышленной площадки. Третьего сентября в филиале АО «АЭМ-технологии» «Ижора» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) началось производство атомного реактора для энергоблока №1 первой египетской АЭС - «Эль-Дабаа».

- Я поздравляю ижорцев с юбилеем - 300-летием Ижорской промышленной площадки. Сегодня здесь на Ижоре закладывается не просто реактор, а новый образ жизни в Египте - АЭС «Эль-Дабаа» на 100 лет обеспечит страну «зеленой» устойчивой энергией, - отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. - Поэтому хочу пожелать, чтобы еще много лет на Ижоре можно было изучать мировую географию по тем проектам, что здесь реализуются.

К слову, АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная станция в Египте, которая будет построена по российскому проекту на берегу Средиземного моря, в 300 км к северо-западу от Каира. Она будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый. Эксперты подчеркивают стратегическую важность реализации проекта. Ведь АЭС «Эль-Дабаа» станет еще и первой станцией данного поколения на африканском континенте, что позволит обеспечить Арабской республике Египет задел для дальнейшего технологического регионального лидерства.

Напомним, 1 июня 2022 года на производственной площадке в Колпино (Санкт-Петербург), в присутствии египетской делегации во главе с председателем Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгедом Эль-Вакилем было запущенно производство металлургических заготовок для корпуса реактора энергоблока №1 египетской АЭС «Эль-Дабаа».

Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам, российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисном обслуживании станции на протяжении первых 10 лет ее работы.

На «Ижоре» начали возводить энергоблок для АЭС Египта. Фото предоставлено: Атомэнергомаш

СПРАВКА «КП»

АО «АЭМ-технологии» - крупнейшая производственная компания в структуре АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного дивизиона Государственной корпорации «Росатом». В настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения и единственная российская компания с полным циклом изготовления: от собственного производства металлургической заготовки до готовой высокотехнологичной сверхгабаритной продукции с возможностью отгрузки в любую точку мира. В структуру АО «АЭМ-технологии» входят инжиниринговый центр в г. Колпино (Санкт-Петербург), укомплектованный опытными конструкторами и технологами, и четыре производственных филиала: в Колпино («Ижора» и «АЭМ-Спецсталь»), Волгодонске («Атоммаш») и Петрозаводске («Петрозаводскмаш»). В настоящее время АО «АЭМ-технологии» производит оборудование для Курской АЭС-2, а также для атомных электростанций «Пакш-2» (Венгрия), «Аккую» (Турция), «Эль-Дабаа» (Египет), «Куданкулам» (Индия), «Руппур» (Бангладеш), «Сюйдапу» и Тяньваньская АЭС (Китай). Всего в портфеле заказов на 2022-2032 гг. – комплекты оборудования для 23 ядерных энергоблоков в 7 странах мира.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России по объемам производства и выручке. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 20% АЭС в мире. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России.