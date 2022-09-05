В России возродят движение юных натуралистов

Из юннатов выросло немало кандидатов и докторов наук, доцентов. Фото: Иван Юдаш/Фотохроника ТАСС

Нынешние дети слово «юннат» не знают и, когда слышат впервые, переспрашивают: енот? А в СССР это было большое детское движение – почти как пионерия.

С развалом Союза практически исчезли и юннаты. Однако очень скоро у них начнется новая жизнь. На форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходит на Камчатке, к президенту РФ обратился победитель конкурса «Большая перемена» Артем Аветисян - предложил возродить движение «Юный натуралист».

- Это очень хорошая идея. Наша страна начинается с человека, где бы от не жил, - ответил Владимир Путин.

Зародилось движение больше ста лет назад в Москве: в 1918 году в парке «Сокольники» открылась станция юных любителей природы (сейчас это Федеральный детский эколого-биологический центр). Позже кружки юных биологов появились при московском зоопарке и при Дарвиновском музее, а при Всероссийском обществе охраны природы действовала юношеская секция. И эти организации тоже дожили до наших дней.

Первые юннатские кружки были животноводческими и сельскохозяйственными: ведь в голодные годы нужно было кормить страну. А первыми юннатами - детдомовцы и беспризорники: в Сокольниках даже работала круглогодичная школа-колония. Со временем движение охватило все страну. В 1975-м в Союзе было более 500 станций от центрального до городского значения, где школьники изучали и охраняли природу, проводили опыты и устраивали семинары. У юных натуралистов существовал свой кодекс из 8 заповедей, суть которых – наблюдай за природой, записывай, но все перепроверяй, а также нагрудный значок. В юннаты брали только после испытательного срока и ребят нацеливали на науку: участвовать во Всесоюзных биологических олимпиадах школьников, поступать в вузы. Из юннатов выросло немало кандидатов и докторов наук, доцентов. Среди них известный ученый-зоолог, телеведущий и популяризатор науки Николай Дроздов.

В Москве сегодня работает эколого-биологический центр на Каховке и его филиал - станция у метро «Динамо», в честь которой названа улица Юннатов. Детвора со всего района там пропадает, ведь на станции есть аптекарский огород, плодовый сад с яблонями, вольер с белками, пруд с черепахами, собственная коллекция птиц и животных, тропическая оранжерея и много-много разных кружков. Чем занимаются современные юннаты? Участвуют в международных конкурсах, возрождают редкие мичуринские сорта и выращивают новейшие отечественные сорта картофеля, выведенные в Тимирязевской академии, которая находится по соседству. А еще открывают экологические стартапы, конструируют на 3D-принтере разные полезные штуки вроде крана для добычи березового сока и проводят зоопсихологические эксперименты над крысами.