Анна Семенович огорошила показом нижнего белья для девушек с выдающимися формами

Прошла презентация коллекции купальников и нижнего белья от Анны Семенович. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только представьте: среди бела (точнее, сера) дня в самом центре Москвы вы вдруг оказываетесь в оазисе, где настолько тепло, светло и комфортно, что дамы разгуливают почти нагишом. Именно так, среди порхающих нимф в бикини и кружевных трусиках-бюстгальтерах прошла презентация коллекции купальников и нижнего белья от Анны Семенович. Обладательница самых пышных форм в шоу-бизнесе устала страдать, упаковывая свои достоинства в тесные лифчики для стандартных размеров, и решила выпустить свою бельевую линейку. Нашла партнеров в лице именитого бренда и, как теперь говорят, «замутила коллаб» - то есть совместное творчество.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Девочки, теперь я не только артистка, но и бизнесвумен: шью удобное и красивое бельё на грудь до 10 размера. Все для вас, мои хорошие, - объявила Анна на собственной презентации. – Вы бы знали, сколько бюстгальтеров мне пришлось перемерить в процессе работы. Зато теперь я точно знаю, что в нашей продукции вам будет комфортно. И это главное, ведь в России живут самые красивые женщины!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Взгляд на женскую красоту у Анны Семенович оказался далек от стандартов 90-60-90. На подиум в белье от артистки вышли далеко не худосочные дамы с обложек глянцевых журналов. У этих моделей, совсем как у обычных женщин, можно было заметить и животик, и целлюлит, и складочки. Девушки в зале такой бодипозитив оценили, ибо сколько можно пихать нас в опостылевшие модельные стандарты? Мол, если грудь больше «троечки» - в парашют ее, что ли, укладывать?

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А вы знаете, что созерцание женской груди предотвращает риск инсультов и инфарктов у мужчин? Так что я не только одеваю девушек, но и спасаю наш сильный пол! – растрогалась Семенович после дефиле.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако красота требует не только жертв, но и денег. Комплект от экс-«Блестящей» обойдется дамам (или их кавалерам), в среднем, в 7000 рублей – как пошутили репортеры, в таком Новый год можно встречать, на платье уже не останется.

- А что ж вы хотели: французское кружево дешевле никак не может стоить! – парировала новоявленная бизнесвумен и была такова: Анну уже ждал самолет до Стамбула, где она планирует выбирать ткани для коллекций будущих сезонов.