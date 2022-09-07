Владимир Сычев: «Я мечтал увидеть королевскую кобру в живой природе. В итоге она чуть меня не убила»

Актер Владимир Сычев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Олег Боровиков, тренер сборной России по регби, одновременно теряет жену и должность - он вынужден со скандалом уйти в отставку. Пытаясь начать жизнь заново, он возвращается в родной городок. Устраивается физруком в самую обычную школу. Встречает женщину, с которой когда-то его многое связывало. Налаживает отношения с пожилым отцом. И еще пробует собрать из школьников команду по регби. А это тяжело, учитывая, что отношения между ребятами крайне сложные, а сам Боровиков - человек резкий и несдержанный.

В фильме «Начать сначала» Владимир Сычев, известный прежде всего по «Физруку», наконец-то играет драматическую роль.

«МНЕ ПРИШЛОСЬ ВЛОЖИТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬМА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ»

- Вы ведь мечтали о большой роли в драме?

- Конечно! Драматические роли я играл, но главных у меня не было. Вообще продюсеры часто ориентируются на моих популярных героев: вот был Сема из криминальной комедии «Бабло», потом Псих из «Физрука» - и теперь постоянно зовут играть таких же персонажей. А мне как раз хотелось от них отойти…

Тут все началось с того, что снимался клип на гимн Федерации регби России, и мне предложили сыграть там тренера. Так я познакомился и подружился со Станиславом Дружининым, который в тот момент был генеральным директором Федерации регби. Он очень хотел популяризировать этот вид спорта, и я ему сказал, что лучший способ для этого - кино. Мы предложили очень талантливой Ирине Гобозашвили - она потом стала и режиссером картины - написать сценарий. Я ее спросил, кого она видит в главной роли, Ира ответила: «Вас». Так все и закрутилось… Я увлекся регби, посмотрел очень много матчей - проводил на них все свободное время. Да и Владимир Стеклов, который играет моего отца, старался их смотреть, хотя его герой с регби впрямую никак не связан. И изо всех молодых спортсменов, которые появляются в кадре, только троих сыграли актеры, остальные были настоящими регбистами. Причем замечательно справились со своей задачей. Я пристально за ними наблюдал, профессиональным глазом выискивал недостатки, и ничего не нашел - они играют четко, честно, по правде.

Правда, в последний момент нам отказались помогать два крупных финансовых партнера. Съемки почти сорвались, но мы решили, что справимся. Это была своего рода авантюра: и мне, и гендиректору кинокомпании «Мечта» Евгению Черных пришлось вкладывать в фильм свои деньги. Практически вся одежда, в которой ходит мой герой - это моя собственная одежда… Но, с божьей помощью и благодаря тому, что было огромное желание снять это кино, мы все-таки справились. Нервы нам вся эта история потрепала - у меня за сорок лет работы ничего подобного не было, но кино, мне кажется, получилось. Оно очень интересное, не только про регби, а еще и про трудных подростков, про отношения родителей и детей, про дружбу и любовь, в нем есть моменты, где слезы на глаза будут накатываться. Я думаю, фильм многим зайдет именно по-человечески. Он трогательный и хороший, жизненный и правильный.

«ЕРАЛАШ» МЕНЯ НЕ ОТПУСКАЕТ

- Вы играете в кино с подросткового возраста. Я перед интервью посмотрел «Бразильскую систему», знаменитый сюжет «Ералаша», снятый в 1984 году. Ваш герой там учит своего одноклассника играть в футбол. Много лет спустя вы снялись в «Физруке». Сейчас вновь играете физрука и тренера. Прямо судьба…

- Ну, вообще-то я не только спортсменов играю - у меня больше ста ролей, и они разные! Но с физкультурой действительно многое связано - в том же «Ералаше» я несколько лет назад играл опять-таки физрука… Вообще «Ералаш» меня не отпускает. И я его не отпускаю. Мой любимый Борис Юрьевич Грачевский покинул наш мир, но, слава Богу, дело его живо. Я снимался в последней серии, снятой при Грачевском, а сейчас «Ералаш» возрождают, буквально завтра начнутся съемки нового выпуска, и там я тоже появлюсь - не за гонорар, для души. Память и все остальное… Бабушку буду играть, в парике, в платье, в сложном гриме.

- Вам легко входить в неожиданные роли?

- Ой, все зависит от образа. Бывает, что роль - твоя, близкая, тебе в ней комфортно и органично. А бывают роли сложные, психологически и физически тяжелые. Мне вот очень нравится работать с Сариком Андреасяном, моим другом - он предлагает неожиданные образы, я это очень ценю. Сейчас вышел сериал «Бедный олигарх», где Сарик был продюсером - он предложил мне перед съемками не стричься и не бриться. В результате я снимался со своими усами и бородой. Девочки-гримеры еще и покрасили волосы в седину, и все просто обалдели: я превратился в другого человека! А еще вышел сериал «Жизнь по вызову» (рабочее название было «Рынок шкур». - Ред.), там я играю негодяя, просто мразь, беспринципного, жестокого извращенца. Если бы не Сарик, я бы, наверное, отказался от этой роли… Я разных героев играл, и отрицательных, и криминальных, но таких нелюдей у меня никогда еще не было. Даже не знаю, как зрители на это отреагируют.

- А в «Ералаше», когда вам было 13-14 лет, играть было легко?

- Очень. Я был плюс-минус именно тем, кого играл. Таким энергичным и непоседливым хулиганом. На студии имени Горького вообще было просто работать - там режиссеры понимали, что работают с детьми, и очень доступно все объясняли. А на «Мосфильме», например, ребенку с ходу ставили такие же задачи, как взрослому и состоявшемуся артисту, никто с тобой особо не церемонился. Помню, у меня никак не выходила сцена в «Шаге» Александра Митты - мне очень помог тогда Леонид Филатов, который играл главную роль: он пошел со мной прогуляться и за несколько минут очень спокойно и ласково объяснил, что делать в кадре…

Вообще, были такие моменты, которые запомнились на всю жизнь. Однажды я снимался на Ялтинской киностудии, стоял в кассу за суточными, а за мной - Николай Еременко-младший, светлая ему память. Он играл в «Пиратах XX века», это был любимый мой фильм, я его смотрел раз двадцать! Я увидел его, открыл рот от удивления, спросил: «А можно с вами сфотографироваться?» Он ответил: «А где у тебя фотоаппарат?» Я сказал: «Сейчас за ним сбегаю», а он ответил: «У меня нет времени». Потом он час стоял в сквере и с кем-то разговаривал, а я ходил кругами с фотоаппаратом, надеялся, что он меня заметит, скажет: «Иди сюда, сфоткаемся». Не сказал. И я тогда подумал: «Если вдруг когда-нибудь я стану популярным актером, никогда и никому не откажу в просьбе сфотографироваться». Так и вышло. Практически никогда не отказываю.

- Вы рассказывали, что в детстве очень много дрались. Сейчас приходится драться?

- Давно не приходилось, слава богу, несколько лет… А в детстве у меня весь двор передрался друг с другом. Потом мы сдружились и начали ходить драться двор на двор, потом - квартал на квартал. Потом, когда все в районе передрались, ездили в другие районы. Иногда - каждый день по несколько раз. И это несмотря на то, что был еще спорт, в который уходило много энергии и сил…

- Хочется спросить: куда смотрела милиция?

- Да и милиция за нами старалась смотреть, и родители. И врачи, потому что было много сотрясений и травм. В основном - руки переломанные… Слава богу, для меня все закончилось благополучно, но так повезло не всем. Поэтому лучше свою энергию в спортзале выплескивать: на ринге, на татами…

- «Начать сначала» - фильм в том числе про школу. У вас от нее остались теплые впечатления?

- Не скажу, что я любил учиться в школе. Я очень сложный был ребенок. У меня постоянно стоял «неуд» по поведению. Физкультуру очень любил – тут всегда были пятерки. Директор школы вела географию, ее нельзя было не знать, так что по ней у меня была четверка. И по литературе четверка, а по русскому - твердая тройка. А, и по французскому твердая четверка - но только потому, что была договоренность с учительницей: я слежу за порядком в классе, за тем, чтобы спокойно учились те, кто хочет учиться, а остальные им не мешали. Пусть играют в крестики-нолики или в карты на последней парте, лишь бы была тишина. А на контрольных меня сажали к отличнице, и я у нее все слово в слово списывал… Французский мне в жизни, может, особо и не пригодился, но, тем не менее, это единственное, пропущенное в школе, о чем я жалею. Незнание языков - мой большой минус, языки надо знать обязательно. А вот о том, что ничего не получалось с физикой, химией и геометрией, жалеть не пришлось. Я не понимал: если мне не дано этим заниматься, зачем меня заставляют?..

Нет, школа - это было сложно. А вот в институте я учился с огромным удовольствием. За все десять лет в школе я прочитал ровно две книги не по программе - «Хроники капитана Блада» и «Одиссея капитана Блада». А в институте прямо какой-то портал открылся, я начал читать взахлеб, все подряд - всего Шекспира, Достоевского, древнегреческие трагедии… И семимильными шагами все догнал.

«УХОЖУ ИЗ ДОМА - ДЕТИ ЕЩЕ СПЯТ, ПРИХОЖУ - ОНИ УЖЕ СПЯТ»

- Вы любите путешествовать?

- Обожаю. Все свободное время мы с семьей всегда путешествуем. И осенние каникулы я уже запланировал, не отдам это время никаким съемкам. Новый год, кстати, тоже никогда не отдаю, - мы примерно 23-24 декабря улетаем, и потом до 15 января нас нет в стране. Так уже много лет. Работа есть работа, но во всех фильмах не сыграешь, всех денег не заработаешь, а дети растут, и надо время им уделять. Так-то сейчас у меня очень плотный график: я ухожу – они еще спят, прихожу – уже спят.

- А куда вы собираетесь поехать этой осенью? По России?

- Нет, сейчас не по России, но и на нее очень много планов. Мы в прошлом году с супругой посетили Карелию, правда, без детей - им было бы тяжело: каждый день переезды разные, то Валаам, то Кижи, то рафтинг, то квадроциклы. Но мы были в восторге. Вот очень хотим поехать на Алтай. И на Камчатку - там и рыбалка, и гейзеры, и тайга, но туда детям тоже еще рановато. А еще - Байкал, там места силы… В нашей стране много всего интересного.

- Вы еще любитель экстремальных путешествий по экзотическим странам…

- Вот куда детям точно пока не надо - это в Африку и Латинскую Америку. Там слишком много моментов, которые невозможно проконтролировать до конца. Например, в Африке я как-то наткнулся на черную мамбу, страшно опасную змею, от укуса которой которой нет противоядия. Ехали мы на автомобилях, гид-африканец сказал: «Вот птицы вокруг гнезда летают, это змея вокруг них вьется. Сейчас посмотрим, какая». Посмотрел, говорит - черная мамба. Я радостно вышел из джипа, чтобы на нее взглянуть, а она агрессивная, пятиметровая, быстрая, как молния, на меня поползла! Мы с африканцем бросились в разные стороны с криками, с визгом! Но я успел ее снять, потом и организаторы, и англичане, которые ездили с нами, просили у меня это видео… И там же, в Африке, я чудом разминулся с гиппопотамами - они прошли по месту, где я каждое утро делал зарядку. Они очень агрессивные и опасные. Не хищники, но от них в Африке погибает больше людей, чем от ядовитых змей и остальных животных…

А в Индии я все хотел увидеть кобру в живой природе, специально ездил по штатам, где они обитают, но никак они мне не попадались. А однажды просто шел от пляжа к отелю по бетонированной лестнице, где обычно бурундучков кормил по дороге. Высматривал своих бурундучков и не заметил, как подошел совсем близко к королевской кобре, которая грелась на солнышке. Она меня тоже сначала не заметила. Змеи же глухие, если бы я шел по земле, она почувствовала бы вибрацию и спряталась, а тут бетон. Мы увидели друг друга одновременно, она испугалась и сразу перешла к агрессии, развернула капюшон… Видно, ангел-хранитель меня спас: если бы я сделал еще шаг, она бы меня укусила в область колена, и я потом не успел бы дойти до отеля - оставалось метров четыреста, думаю, яд бы меня за это время убил. Я потихонечку, потихонечку начал отходить, и когда метра на три отошел, она успокоилась и уползла.