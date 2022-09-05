II Международный форум по сохранению тигра: итоги работы

Фото фонда Росконгресс

5 сентября, в стартовый день работы Восточного экономического форума – 2022, состоялся II Международный форум по сохранению тигра. Площадку посетили более 2000 участников из России и 44 иностранных государств и территорий.

Открывая деловую программу, с видеообращением к участникам и гостям Форума выступил Президент РФ Владимир Путин: «Новая встреча представителей государств ареала тигра была запланирована ещё 12 лет назад в Санкт-Петербурге на первом в истории так называемом тигрином саммите. Мы рады, что многие поставленные тогда совместные цели достигнуты. В мире с 2010 года общее число этих исключительной красоты хищников выросло на 40 процентов… С удовольствием отмечу достижения коллег из Индии, Непала, Бутана, Китая, где популяции большой дикой кошки уверенно растут. Нам в России тоже есть, чем гордиться. 12 лет назад в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас их вместе с котятами порядка 750-ти».

Деловая программа включала пять мероприятий. Три сессии были посвящены амурскому тигру: «Тигр и наука: изучать, чтобы сохранить», «Экологическое просвещение, работа с населением в поддержку мероприятий по сохранению тигра и мобилизация финансовых ресурсов», «Наилучшие практики по сохранению тигра»; одна – сохранению дальневосточного леопарда; ключевым мероприятием стала пленарная сессия, где представители стран ареала тигра выступили с докладами о выполнении национальных планов по восстановлению численности полосатого хищника.

«Участники Форума сегодня не только обменялись опытом, но и обсудили новые угрозы для амурского тигра. Все предложенные меры, которые необходимы для сдерживания угроз, будут проанализированы и найдут практическое применение», – отметил Министр юстиции, председатель Организационного комитета Форума Константин Чуйченко.

Спикерами Форума стали представители научного сообщества, международных природоохранных организаций, бизнеса, власти, среди которых – Министр юстиции РФ Константин Чуйченко, Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов; Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алия Шалабекова; Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Союз Мьянма Кхин Маун Йи; замгенерального директора управления лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Социалистической Республики Вьетнам Фам Ван Дьен; заместитель Министра сельского и лесного хозяйства Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгхпхат Вонгмани; ученый старшего профессионального уровня департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений Министерства природных ресурсов и окружающей среды Королевства Таиланд Сомпхот Дуангчантрасири; генеральный директор департамента национальных парков и охраны дикой природы Министерства лесного хозяйства и окружающей среды Федеративной Демократической Республики Непал Рам Чандра Кандел; директор департамента дикой природы и национальных парков Министерства энергетики и природных ресурсов Малайзии Мохд Тауфик Бин Абдул Рахман; статс-секретарь Министерства окружающей среды Королевства Камбоджа Чеа Сам Анг; Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Син Хон Чхол; член-секретарь Национального управления по охране тигров (NTCA) Республики Индия Сатиа Пракаш Ядав и другие.

Кроме того, площадку Форума посетили 3 руководителя федеральных служб и агентств, 13 глав субъектов Российской Федерации, представители Центра «Амурский тигр» и руководители особо охраняемых природных территорий и служб охотнадзора в ареале тигра.

«Мировое сообщество пришло к осознанию невозможности гармоничного существования и устойчивого развития без приоритета ценности живой природы как важнейшего индикатора биологического и экономического благосостояния. Защита тигра – яркий тому пример. Для его сохранения в глобальном масштабе свои усилия объединили страны ареала полосатого хищника, а также международные природоохранные организации и учреждения. Завершившийся форум выступил площадкой для конструктивного диалога всех, кто желает обмениваться опытом и открыт к сотрудничеству, и ясно продемонстрировал, что только совместные усилия и взаимная поддержка стран ареала тигра и мирового сообщества являются залогом успешного выполнения задачи по сохранению уникального хищника в дикой природе», – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.

Итоговым документом II Международного форума по сохранению тигра стала Декларация о восстановлении и сохранении тигра. Ее приняли все страны ареала полосатой кошки.

Помимо деловой программы, возможность получить информацию о состоянии популяции тигра была представлена и на стендах участников Форума. Например, на стенде Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации можно узнать о всех подвидах тигра и странах, где они обитают, о том, с какими угрозами сталкивается хищник, и как амурского тигра защищают в России.

«Сегодня мы подвели итоги двенадцатилетней работы стран ареала тигра. По оценкам экспертов, сейчас в дикой природе живёт около пяти тысяч тигров. Популяции выросли в России, Индии, Непале, Бутане, Индонезии. Это результат упорной природоохранной работы государств, общественных и научных организаций. Но, к сожалению, в некоторых странах число тигров, наоборот, уменьшилось. Безусловно, мы должны понять, почему это произошло, и постараться, чтобы в будущие 12 лет ситуация исправилась. Также у нас сегодня добавилась ещё одна страна, где будут восстанавливать популяцию тигра. Это Казахстан. Надеемся, что у них всё получится, и к 2034 году (когда будем подводить итоги очередной тигриной двенадцатилетки) они добьются существенных результатов в реинтродукции хищника в своей стране», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Помимо этого, на выставке «Улица Дальнего Востока» состоялась торжественная церемония открытия интерактивного павильона «Дом тигра», посвященного тематике II Международного форума по сохранению тигра. Экспозиция знакомит гостей с миром удивительного полосатого хищника, рассказывает о его эволюции, а также причинах катастрофического сокращения мировой популяции этой крупной кошки, и усилиях, которые предпринимает наша страна для ее сохранения. Для гостей и участников Тигриного форума и VII Восточного экономического форума павильон «Дом тигра» открыт с 5 по 8 сентября. После окончания работы форумов его работа продлится до 11 сентября. Вход на выставку «Улица Дальнего Востока» для жителей и гостей Владивостока свободный.

Организаторы Форума – Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Центр «Амурский тигр», Фонд Росконгресс.