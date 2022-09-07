Гипертония бьет по сердцу и по мозгу: как сохранить здоровье и продлить жизнь

Начиная с 30- ти лет, измерять артериальное давление рекомендуется всем - минимум раз в год. Фото: Shutterstock

Рассказываем о самых важных научно-медицинских данных вместе с экспертами национального проекта «Здравоохранение».

Большинство людей боятся умереть от рака, но в реальности преждевременно уходят из жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний, говорят врачи. Одна из главных болезней века - артериальная гипертензия (гипертония). По данным Российского кардиологического общества, опасное хроническое повышение артериального давления наблюдается у 35 - 40% взрослых людей.

В России в некоторых регионах этот показатель повышен среди мужчин 25 - 65 лет до 47%. Для женщин в нашей стране он составляет около 40%. Кардиологи отмечают, что на практике действует «правило половины». Только 50% тех, кто болен гипертонией, знает об этом. Половина тех, кто знает, - лечатся. И половина тех, кто лечится, делают это эффективно, то есть держат давление в нормальных пределах. Поэтому профилактика, раннее выявление и качественное лечение артериальной гипертензии входят в число главных задач национального проекта «Здравоохранение».

В какие мишени целится «тихий убийца»

Гипертонию неспроста называют «тихим убийцей». У многих людей она долгое время протекает бессимптомно. Либо проявляется признаками, которые можно принять и за усталость, и за последствия ковида, и за симптомы других заболеваний. В числе жалоб пациентов-гипертоников чаще встречаются такие:

• головные боли, головокружение,

• одышка, боль в груди,

• кровотечение из носа,

• расстройство зрения,

• ощущение жары, потливость.

При таких симптомах нужно обратиться к врачу для выяснения причины. Не диагностированная и остающаяся без лечения гипертония представляет серьезную угрозу для здоровья, предупреждают эксперты. «Повышенное артериальное давление является основным фактором развития преждевременной смерти и причиной почти 10 млн смертей и более 200 млн случаев инвалидности в мире», - приводят тревожные данные специалисты Российского кардиологического общества. Прежде всего гипертония бьет по сосудам и сердцу. Она играет одну из главных ролей в развитии ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и инсульта. Также осложнением артериальной гипертензии может стать почечная недостаточность. Из-за нарушения кровообращения при гипертонии страдает и головной мозг. Кроме повышенного риска инсульта растет угроза сосудистой деменции (слабоумия). Снижаются когнитивные функции: память, концентрация внимания, интеллектуальная работоспособность.

Всех этих последствий можно избежать или многократно снизить их риск, улучшить состояние пациента и продлить жизнь, если соблюдать золотые правила профилактики гипертонии. А также вовремя обращаться к врачам для ранней диагностики и назначения лечения.

Ранняя диагностика: даешь диспансеризацию!

Чтобы выявлять факторы риска - как гипертонии, так и ее опасных осложнений, в нашей стране создана система диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Важная часть национального проекта «Здравоохранение» - обеспечение максимального охвата населения такими диагностическими процедурами. Научно доказано, что раннее обнаружение отклонений в состоянии здоровья (и, конечно же, принятие мер для их исправления) позволяет продлить жизнь и сохранить ее качество на долгие годы.

Вот что важно знать:

√ Диспансеризация проводится раз в 3 года в возрасте 18 - 39 лет, а после 40 лет - ежегодно. Она включает два этапа. Первый - это обследования и осмотры, предусмотренные для всех пациентов. На втором этапе исследования подбираются индивидуально, по медпоказаниям, то есть когда это требуется в зависимости от результатов первого этапа.

√ Профилактический медицинский осмотр (ПМО) - это составная часть первого этапа диспансеризации. Тем, кому еще не исполнилось 40 и диспансеризация «по полной программе» полагается раз в три года, рекомендуется в перерывах проходить ПМО. Такие медосмотры проводятся ежегодно.

√ Чтобы пройти диспансеризацию или профилактический медосмотр, нужно обратиться в районную поликлинику, к которой вы прикреплены для получения медицинской помощи по полису ОМС (обязательного медстрахования). Из документов понадобятся паспорт и полис. ПМО и диспансеризация включают, в частности, исследования, направленные на раннее выявление гипертонии, ее факторов риска и возможных осложнений:

• расчет индекса массы тела - для определения наличия избыточного веса;

• измерение артериального давления;

• исследование уровня общего холестерина в крови;

• определение уровня глюкозы в крови натощак;

• определение относительного сердечно-сосудистого риска (в возрасте от 18 до 39 лет) и абсолютного сердечно-сосудистого риска (в более старшем возрасте) по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE;

• электрокардиография,

• дуплексное сканирование брахицефальных артерий (при наличии медицинских показаний);

• а также ряд других исследований.

АВТОРИТЕТНО

На фото Сергей Бойцов. Фото: zdorovayrossia.ru

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е. И. Чазова, главный внештатный специалист кардиолог (Центрального, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов) Минздрава России Сергей Бойцов:

- Диспансеризация и профилактические осмотры - это меры, которые помогают выявить людей с повышенными факторами риска. Самое главное, что внутри программ диспансеризации и профосмотра предусмотрены меры по коррекции этих факторов. В первую очередь это профилактическое консультирование, во время которого с каждым пациентом рассматриваются риски и способы их коррекции, включая необходимое медикаментозное лечение.

7 золотых правил профилактики

Соблюдение этих рекомендаций, с одной стороны, помогает уберечься от гипертонии. С другой стороны, если заболевание уже дебютировало, то на ранних стадиях изменения образа жизни может быть достаточно для восстановления нормальных показателей давления (пациентам дается 3 месяца перед назначением лекарств). На более «продвинутых» стадиях гипертонии профилактические меры помогают снизить угрозу опасных осложнений. Словом, соблюдать эти золотые правила рекомендуется всем.

1. Ограничьте употребление соли

Максимум для здоровых людей - 5 г в сутки, включая соль в готовых продуктах. При этом во многих странах большинство людей употребляет 9 - 12 г в сутки, и 80% этого количества приходится на «скрытую соль» (в полуфабрикатах, фастфуде, соусах и т. п.), отмечается в клинических рекомендациях Российского кардиологического общества.

Хорошая новость: сокращение соли до 5 г/сутки ведет к снижению артериального давления на 4 - 5 мм рт. ст., обнадеживают кардиологи.

2. Чем меньше алкоголя, тем лучше

Полезных доз спиртного не существует, подчеркивают врачи. Алкоголь - это токсическое вещество. Любые его количества вредят организму.

3. Курению - нет!

Эффект курения на повышение смертности доказан и неоспорим. Наряду с другими органами от токсических продуктов курения страдают кровеносные сосуды и сердце. Причем организму практически в равной степени вредят и классические сигареты, и новомодные электронные, и вейпы, и кальян, предупреждают эксперты.

4. Избавляемся от лишнего веса

- Следите за индексом массы тела, - советует профессор-кардиолог Сергей Бойцов. - Чтобы его рассчитать, свой вес в килограммах разделите на рост в метрах, возведенный в квадрат. Оптимальным считается показатель менее 25. Если этот индекс выше, необходима коррекция питания. Старайтесь соблюдать баланс соотношения жиров, белков и углеводов:

√ сложные углеводы (крупы, бобовые, овощи, фрукты) должны составлять около 55 - 75% рациона,

√ белки (мясо, рыба, птица, яйца, творог) - 10 - 15%,

√ жиры (растительные масла, орехи, семечки, сливочное масло, твердый сыр) - 15 - 30%.

! Еще один важный показатель - объем талии. Для мужчин опасно иметь талию объемом более 102 см, для женщин - более 88 см.

Для снижения веса специалисты советуют сократить суточную калорийность рациона до 1500 - 2000 ккал (в зависимости от характера работы и массы тела). Потребление белка - 1г/кг массы тела в сутки, углеводов - до 50 г в сутки, жиров - до 80 г в сутки.

5. Больше двигайтесь

Для поддержания здоровья сосудов и сердца кардиологи рекомендуют не менее 30 минут динамических упражнений умеренной интенсивности 5 - 7 дней в неделю. Это могут быть ходьба быстрым шагом (но так, чтобы не было одышки), скандинавская ходьба, езда на велосипеде, плавание, фитнес и т. п.

6. Управляйте стрессом

Совсем избежать его, конечно, невозможно, но есть масса способов снизить стресс и избежать его перехода в хроническую форму. Кому-то помогает психотерапия, кому-то нужен отпуск, кому-то - побольше общения с родными и друзьями. Подбирайте то, что подходит именно вам.

7. Старайтесь высыпаться

Большинству взрослых людей требуется не менее 7 - 8 часов сна в сутки. Увы, недосып нередко провоцирует повышение давления, увеличивает уровень стресса и ведет к различным неблагоприятным последствиям. Поэтому старайтесь отложить гаджеты, выключить телевизор и лечь спать пораньше.

Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке.

Ковид сосудам вредит

Опасный для наших сосудов и сердца фактор, о котором большинство людей не задумывается, - инфекции, рассказал в одном из недавних интервью «КП» главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

- COVID-19, грипп и другие инфекции могут напрямую поражать сердечную мышцу или провоцировать возникновение воспалительных процессов в сосудах. Это увеличивает риск инсультов, инфарктов, миокардитов, нарушений сердечного ритма, атеросклероза, - отметил эксперт. Как поясняют врачи, после коронавирусной инфекции у части пациентов развивается воспаление внутренней выстилки кровеносных сосудов (эндотелия). «На этом фоне развивается феномен нестабильных атеросклеротических бляшек. На их поверхности образуются тромбы, которые могут перекрыть артерию. А это путь к инфаркту и инсульту», - описывает профессор Бойцов. И подчеркивает: не только ковид, но и другие инфекционные заболевания крайне негативно влияют на состояние сердца и сосудов.При этом сегодня у нас есть возможность защититься от коронавируса и от гриппа с помощью вакцинации. Особенно важна прививка для людей из групп повышенного риска. «С возрастом начинают страдать кровеносные сосуды. После 65 лет гипертония есть примерно у 80% пациентов, а тут дополнительная нагрузка», - напомнил Сергей Бойцов. Вакцина поможет избежать опасных осложнений.

НА ЗАМЕТКУ

Налегайте на продукты с калием и магнием

Для профилактики гипертонии и ее осложнений рекомендуется увеличить потребление овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов и ненасыщенных жирных кислот (оливковое масло), молочных продуктов низкой жирности и уменьшить потребление мяса, говорится в клинических рекомендациях Российского кардиологического общества.

Совместные занятия спортом и семью укрепляют, и от болезней защищают. Фото: Shutterstock

Особенно полезны калий, кальций (содержатся в овощах, фруктах, зерновых) и магний (содержится в молочных продуктах; в случае непереносимости лактозы можно найти в магазинах безлактозные молочные продукты; кроме того, магнием богаты тыквенные семечки, бананы, фасоль). Также рекомендуется употребление рыбы не реже двух раз в неделю и не менее 400 г свежих овощей и фруктов в сутки.

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Измеряем давление правильно

Налегайте на продукты с калием и магнием. Фото: Shutterstock

Начиная с 30 лет измерять артериальное давление рекомендуется всем - минимум раз в год. А если у вас есть факторы риска (лишний вес, курение, гиподинамия), то лучше производить замер каждые полгода. Если же тонометр хотя бы раз показал опасное повышение давления - 140/90 мм рт. ст. и выше, то следует перейти на систематическое измерение показателей. В идеале - вести дневник.

Вот несколько важных особенностей правильного измерения давления, которые помогут вам избежать ошибочных показателей.

• Посидите спокойно и комфортно в течение пяти минут и только потом затягивайте манжету тонометра. Она должна располагаться на уровне сердца.

• Обеспечьте поддержку спины и руки, чтобы мышцы не были напряжены и физическая нагрузка не повышала давление.

• В идеале нужно измерить давление два-три раза с интервалом в одну-две минуты. Если первые два результата отличаются друг от друга более чем на 10 мм рт. ст., то следует провести дополнительное измерение. Регистрируется средний показатель двух последних измерений.

• При первом посещении врача давление измеряют на обеих руках. В дальнейшем используют ту, на которой зарегистрированы более высокие значения.

! Если давление на разных руках отличается больше чем на 20 мм рт. ст., рекомендуется проверить состояние сосудов.