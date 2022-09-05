Самые модные свадьбы звезд: как гуляли Кудрявцева, Бутман, Рыбины и Полищук

Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли самую роскошную свадьбу последнего десятилетия. Все было по классике. Фото: из социальной сети

Начался сезон свадеб. Молодожены по полгода готовятся к важному событию. Мода на свадьбы циклична: мы нашли модные совпадения на примере звездных торжеств.

Креативные свадьбы

2022 год

Виктор Рыбин и Наталья Сенчуков летом женили единственного сына Василия на косметологое Даше, которая теперь тоже поет вместе с мужем. Фото: социальные сети

Наталья Сенчуков, Виктор Рыбин женили этим летом единственного сына. 23-летний Василий Рыбин тоже музыкант – в его группе поет и невеста Дарья. Свадьба пела и гуляла в современном яхт-клубе города Долгопрудный, где живут и звездные родители, и молодая семья. Формат мероприятия обозначили как тропический, поэтому когда свадьба приехала из загса в яхт-клуб – там всех ждал огромный чемодан сланцев, которые раздали взамен туфлей и прочей обуви. Поэтому жених был в цветном бархатном расписном пиджаке, а его отец в яркой тропической рубашке. Невеста выдержала свадебный формат наряда. Сценарий свадьбы задуман как шоу: молодежь и взрослые подготовили танцевальные, музыкальные, артистичные номера. Было много шуток и перфомансов от молодых для их 80 гостей. Новоиспеченная теща Сенчукова призналась, что вместе с молодыми заранее продумала каждую деталь торжества: поэтому свадьба обошлась им немногим меньше миллиона рублей.

Рыбин и Сенчукова в сланцах на свадьбе — это дресс-код. На фото можно разглядеть креативного свадебный дизайн тропического праздника в яхт-клубе Долгопрудного. Фото: Социальные сети

2008 и 2021 годы

Первая свадьба Никиты Джигурды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никита Джигурда и Марина Анисина первый раз играли свадьбу в 2008 году. В 2016-м году пара развелась, а в 2021 году поженилась вновь. Фигуристка Анисина оба раза согласилась на нестандартную идею свадьбы от артиста Джигурды. Стоит отметить, что в 2008-м году небелые платья и креативные костюмы у жениха – были фишкой у молодоженов. Марина Анисина шила платье у французского дизайнера Макса Шаулю — она сама придумала оранжевый кружевной наряд с сиреневой фатой и бантом. Жених тоже креативно нарядился — в кожаные брюки, мантию и ленту с орденами. Заказывали выездную регистрацию в Дурасовском дворце в Люблинском парке. Никита на документе о заключении брака дописал: «Люблю Анисину!» Работники загса отругали певца, но простили несдержанность. Среди известных гостей были Мария Бутырская, Игорь Наджиев, Елена Кондулайнен. Всего около 50 гостей. Столько же пришли на вторую свадьбу пары в 2021-м году. Нарядились также креативно: у Джигурды были серебряные туфли с золотым отливом и костюм от Славы Зайцева – пиджак очень похож на тот, в котором женился Рыбин-младший. Сценарий у Джигурды то же был похож на «рыбинский» - много шуток, песен и веселья. Уложились последний раз в миллион рублей.

Вторая свадьбы Никиты Джигурды. Фото: Иван МАКЕЕВ

Классика богатого жанра

2022 год

34-летний Павел Прилучный и 26-летняя Зепюр Брутян гуляли свадьбу на вилле Ротонда в элитном коттеджном поселке Одинцовского района. Это модное место у молодоженов, так как все предусмотрено для проведения красивых торжеств: белоснежный дворец с уличной верандой у озера (здесь прошла первая торжественная часть праздника – отец вывел невесту к жениху и молодые обменялись клятвами); просторный ресторан с панорамными окнами, огромными люстрами и сценой – здесь прошел ужин и развлекательная программа. Территория усадьбы была декорирована белыми цветами разных сортов: икебаны, букеты, арка – бутоны были повсюду. Праздничный ужин был организован на 65 самых близких гостей. Зепюр Прилучная сменила три платья, свадьба прошла по классическому сценарию: с конкурсами, тостами и прочими традициями. Пели друзья жениха – Стас Михайлов и Мот, был ансамбль с живой музыкой и танцоры. Организатор свадьбы – тоже агентство, что делало свадьбу Александра Овечкина. Они берут за свои услуги 10% от общей стоимости свадьбы – в данном случае торжество стоило более 15 миллионов рублей.

Прилучные утопали на свадьбе в декоре из белых цветов. Фото: Социальные сети

2017 год

Александр Овечкин устроил самую шикарную свадьбу десятилетия длиной в два дня. Под звуки живого оркестра хоккеист и его избранница Анастасия Шубская обменялись клятвами верности и кольцами. Был шикарный банкет в Барвиху Luxury Village, где как на «Песне года» спели все главные звезды страны. Молодожены были неотразимы: Александр в классическом смокинге Tom Ford, а невеста в крупных бриллиантах и классическом пышном платье от Светланы Лялиной. Анастасия сменила еще два наряда. Один от ливанского дизайнера Zuhair Murad, а второй – от Galia Lahav. Свадебный декор был выдержан на трех базовых элементах – хрусталь, зеркала и десятки тысячи живых цветов. С потолка свисали подвесные конструкции, украшенные цветами и кристаллами. Пионы, цветы сакуры были повсюду. Один декор стоил больше 10 миллионов рублей. Такое обилие живых цветов — тренд на свадьбах: это модно последние семь лет и очень дорого. Кое-где некоторые композиции разбавляют небольшим количеством искусственных цветов — иначе даже Овечкин такую роскошь не потянет. Выездное ресторанное обслуживание на 200 гостей стоило свыше 2,5 миллиона рублей. Торт-гигант от самого модного свадебного кондитера Рената Агзамова – больше 700 тысяч рублей. По подсчетам экспертов свадьба стоила больше 25 миллионов рублей.

Овечкины с декором перещеголяли всех. Фото: Социальные сети

Свадьба в стиле винтаж

1971 год

Любовь Полищук и Валерий Макаров поженились в Омске. Полищук первый раз вышла замуж в 22 года за актера Валерия Макарова, с которым выступала в дуэте «Омичи на эстраде». Любовь уже тогда была смелой модницей. Вот уже второй год такие платья считаются ультрамодными – винтажными, а в 70-е на таких невест смотрели «косо» и в тайне завидовали. На самом деле это платье было до колен, но Любовь попросила портниху его немного подрезать и сделать вот такой длины. Здесь все актуально: кружевная (пуст и синтетическая) ткань, юбка колокольчик, накрахмаленный подъюбник и укороченная фата. Гуляли просто: сдвигали столы, звали родню и друзей – всего было около 20 человек. Угощения готовили невеста и ее мама всю ночь накануне регистрации. Все по классике тех лет.

Любовь Полищук укоротила модное платье перед свадьбой у портнихи. Теперь — это супермодный винтаж. Фото: Социальные сети

1997 год

Юлия Меньшова и Игорь Гордин отмечают свадьбу в ресторане, где было не больше 20 гостей. Заметьте, что верх наряда 28-летней Меньшовой такой же, как у Любови Полищук – в виде кружевной рубашки или пиджака. Вот только юбка у платья уже иная – все согласна модным тенденциям конца 90-х: никаких пышных подъюбников, просто длинный колокольчик. Теперь это тоже винтаж и очень модно в 2022 году. Так же как перчатки (невеста держит их в руках) и фата до пояса.

Юлия Меньшова вышла замуж в наряде — мечте для модниц 2022 года. Фото: Социальные сети

Свадьба в стиле джаз и рок-н-ролл

2022

Игорь Бутман и Анна Львова собрали гостей в Санкт-Петербурге. Церемония бракосочетания и фотосессия прошли в Юсуповском дворце (весьма популярное место у молодоженов для выездной регистрации). Считается, что счастливые истории любви князей Юсуповых становятся оберегом дальнейшей супружеской жизни молодоженов. Так что за будущее пары можно не беспокоится. А вечером гуляли в ресторане – друзья у народного артиста Игоря Бутмана преимущественно люди творческие, поэтому пели бесплатно гости – они же большие звезды. К примеру, свои хиты исполнил Стас Михайлов – один из самых востребованных певцов на шикарных свадьбах. Выступал и жених, а невесту удивила танцем на полотнах – с элементами акробатики. Атмосфера была дружеская, песни перетекали в тосты и танцы от больших звезд. Гости с двух сторон старательно нахваливали Анечку. Разницы в возрасте никто не замечал и не отмечал (невеста моложе жениха). Как это принято в 21 веке – молодая сменила за время свадьбы парочку платьев. Главный наряд был с открытым верхом, без фаты, ткань «набивная из цветов».

Игорь Бутман и его красавица Анна с декольте в набивном платье из цветов. Фото: Дарья Демидова.

2013 год

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров гуляли в модном тогда банкетном зале «Сафиса», где собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. Свадьбу вели Игорь Верник и Николай Басков. Невеста сменила три платья от дизайнера Игоря Гуляева: главное платье Леры было с открытым верхом, набитым цветами. Сценарий торжества был очень демократичным – пели друзья, тут же говорили тосты, много импровизировали. Атмосфера была очень демократичной – все очень хвалили невесту перед женихом и его родителями: как бы старались показать хоккеисту и его родня, что несмотря на разницу в возрасте (телеведущая старше хоккеиста на 16 лет) невеста – «золотая».