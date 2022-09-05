Владимир Машков: «Мы обязательно поедем на Донбасс, когда там будет безопасно»

Владимир Машков открыл новый сезон в Театре Олега Табакова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

«Табакерка» - один из самых молодых московских театров. Возможно даже самый молодой. Средний возраст в труппе – 35 лет. С появлением нового худрука Владимира Машкова, театр молодеет год от года.

- Посмотрите, какая хорошая, красивая труппа у нас. Особенно после отпуска, - заряжал собравшихся оптимизмом Владимир Машков. – Сезон только начался, но мы вовсю работаем, репетируем.

В подтверждение слов худрука, артисты выбежали на сцену для самопрезентации. Действительно, молодые, заряженные и красивые.

Актирсы Марины Зудина, Яна Сексте, Алена Лаптева на сборе труппы. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В новом сезоне приняли в труппу новую актрису - Александру Крюкову. Чтобы показать публике (то бишь журналистам) насколько она хороша, Александра станцевала на сцене.

Так начался 37-й сезон в знаменитой «Табакерке».

В этом году Машков усилил театр главным художником - Александром Рукавишниковым. Талантливый скульптор и народный художник РФ много памятников и скульптур изваял в Москве. Значительная их часть стоит на Новодевичьем кладбище, украшая могилы великих и знаменитых. Машков сумел раскрыть в Рукавишникове талант театрального художника, когда пригласил его в свою постановку «И никого не стало».

Главный художник "Табакерки" Александр Рукавишников Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Я в театре ничего не понимаю, но очень его люблю. Машков меня принудил к сотрудничеству, - как бы оправдывался Рукавишников за то, что встал на не свою стезю. - Буду советовать. Чем смогу - помогу, но надеюсь, что в штат меня брать не станут.

Что касается планов на сезон, они пока неконкретные. Будут гастроли по России. Будут проекты, зарисовки, «уроки проб и ошибок» (это когда актеры пробуют себя в режиссуре). Актеры Яна Сексте и Алексей Усольцев готовят спектакль по дневнику Анны Франк - «Убежище».

В театральной Школе Олега Табакова (на самом деле это вуз) начнутся репетиции «Бойцовского клуба». «Это будет эффектное зрелище», - пообещал Машков.

Свои режиссерские заявки скоро представят молодые артисты театра. Машков пообещал выпустить феерический спектакль по мотивам «Бременских музыкантов». Но детали, дату премьеры и имя режиссера сохранил в тайне.

Актриса Алёна Лаптева поставит спектакль по произведениям Василия Шукшина. Начнется большая работа по пьесе Островского (кто, когда и какая пьеса тоже неясно).

Актер Александр Фисенко угощает Машкова мороженым Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Более конкретно: Машков вместе с Рукавишниковым приступил к работе над пьесой Питера Шеффера «Амадей». И параллельно идёт работа над спектаклем по произведениям братьев Тур.

Актриса Евдокия Германова пришла на сбор труппы (хотя в прошлом году уволилась из «Табакерки»), чтобы представить свою книгу, состоящую из цитат Олега Табакова.

«Комплект полноценности. Рецепты». Как мы поняли, это рецепты на все случаи жизни от умного, талантливого и успешного человека, коим и был Табаков. Прислушаться к советам Олега Павловича точно стоит.

И наконец…

- Некоторые наши артист посещают Донецкую и Луганскую народные республики. Я часто бываю. Нас там очень ждут, мы там очень нужны, - делился впечатлениями Владимир Машков. - Такого эмоционального зала мало где встретишь. Когда будет возможно и безопасно, мы обязательно поедем на Донбасс. Но сперва к нам в Москву приезжает донецкий театр. Они покажут свой спектакль о событиях, которые происходят сейчас у них дома, с чего всё началось. Спектакль камерный. Они будут выступать на сцене Школы Олега Табакова. Мы с нетерпением ждём их в гости. Вот такая у нас Dolce vita…