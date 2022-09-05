Победа России: ОПЕК сокращает добычу нефти вопреки желанию «Большой семерки»

Государства группы ОПЕК+ приняли решение в октябре снизить добычу нефти Фото: Shutterstock

Государства группы ОПЕК+ приняли решение в октябре снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом они сообщили в официальном коммюнике альянса по итогам заседания 5 сентября.

Цены на нефть – одна из главных мировых интриг последних недель. Дело в том, что 2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония) договорились ввести потолок цены на российскую нефть. То есть они намерены вынудить Россию продавать нефть не по рыночной цене, а по той, которую они сочтут справедливой. Представители ведущих держав рассчитывают добиться этого, поскольку именно они контролируют систему страхования нефтяного фрахта. При нарушении ценовых ограничений они могут ввести огромные страховые пошлины на перевозку российской нефти, в результате перевозить, продавать и покупать ее будет невыгодно.

Россия в ответ на это сразу заявила, что откажется продавать нефть тем, кто потребует ограничить цены. Такое решение, конечно, ударит по экономике России. Но также приведет к мировому росту цен на нефтяных рынках. Чтобы исключить такой сценарий, «семерка» призвала нефтедобывающие страны увеличить добычу. И 5 сентября получила ответ: добыча будет не увеличена, а сокращена. Что, вероятно, приведет к росту цен. Общий уровень добычи нефти у ОПЕК+ должен вернуться к августовским значениям - 43,9 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК - это 13 крупнейших экспортеров нефти на мировой рынок – в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, Иран. ОПЕК+ – расширенный формат ОПЕК, в который с 2016 года входят еще 10 стран во главе с Россией. Члены ОПЕК+ контролируют более половины мировых поставок нефти и 90% доказанных запасов.

Вице-премьер России Александр Новак объяснил это решение текущей ситуацией на рынке. Но очевидно, что это решение – победа России. Следующее заседание альянса назначено на 5 октября.

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