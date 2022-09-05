«Мне пишут душераздирающие сообщения» Кинокритик BadComedian — про «Левиафан», спорт, пиво, политику и фильмы для быдла

Евгений Баженов - блогер BadComedian Фото: Кадр видео

Некоторые считают «главным кинокритиком страны» Антона Долина, некоторые читают блестящие рецензии Дениса Горелова или Михаила Трофименкова, а некоторые смотрят обзоры Евгения Баженова — блогера BadComedian. Можно со скепсисом относиться к роликам в YouTube, но только официальных подписчиков у Бэда — под 7 миллионов, а пиковые просмотры его выпусков могут превышать цифру в 23 миллиона, что очень солидно. В интервью блогу «Простые числа» Евгений объяснил, собирается ли уходить в политику, какое пиво любит и какие советские фильмы обязательно нужно смотреть.

ПРО ЗАКРЫТИЕ YOUTUBE

«Я рассматриваю альтернативы, и они мне пока не нравятся. Видимо, придется пользоваться VPN, перезаливами. Надеюсь, что YouTube не будет настолько жестоко карать. Надеюсь, не дойдет до этого»

ПРО ДОНАТЫ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ МОНЕТИЗАЦИИ

«У меня на канале есть возможность прислать донат, но я никогда не прошу [этим обязательно заниматься]. Мне писали душераздирающие сообщения, мол, со стипендии могу прислать...нет! Не надо отрывать последнее от себя. У меня все хорошо. Я спокойно существую дальше. Надо просто заниматься роликами».

ПРО ПОЛИТИКУ

Фото: Социальные сети

«Стал ли мой последний ролик (о пропаганде в России и на Украине) манифестом или предвыборным роликом? Не дай бог! Спасибо. Уберите прицел. Ни в коем случае»

ПРО ЛЮБИМЫЕ СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ

Фото: Социальные сети

«Первый номер — «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова. Еще? Сложно сказать. Мне нравятся военные фильмы: «Иди и смотри», «Проверка на дорогах», «Они сражались за Родину». Фильмы Озерова тоже прекрасны, но не то, с чего стоит начинать — это слишком эпичные полотна. Еще «Белорусский вокзал» часто пересматриваю»

ПРО «ЛЕВИАФАН»

Фото: Социальные сети

«Почему «Левиафан» успешнее фильмов Юрия Быкова? Ну, во-первых, Звягинцев более раскрученная фигура, известное имя. Быков — куда меньше. Это больше кино не для эстетов, а для «быдла» — такого, как я. Видимо, эстетов больше. Которые с бокалом вина любят смотреть первый кадр с вороном из «Елены», длящийся 10 минут. Глубокое кино, но я не по такому»

ПРО ПИВО

Фото: Социальные сети

«Не курите и не пейте! Но самое лучшее пиво — это которое мы варили для стендап-тура. Темное, сваренное по моим предпочтениям (рекомендациям). Это лучшее пиво, которое я когда-либо пил. Его сейчас нигде нельзя купить. В качестве реквизита использую бутылки из-под него»

ПРО СПОРТ

Фото: Социальные сети

«После того, как у меня выявили грыжу, все, что я могу себе позволить, — это турник. Еще дома стоит эллипсоид. Раньше была скакалка, но потом врачи запретили»

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