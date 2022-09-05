Максим Галкин тайно приезжает в Россию на заработки

Максим Галкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ни для кого не секрет, что основной заработок артисты получают, выступая на частных вечеринках. Миллионеры не жалеют денег, если речь идет о юбилеях и свадьбах. Ведь это показатель их статуса. Заказчики договариваются с менеджерами звезд об их выступлениях за несколько месяцев до значимого события. Знаменитости как правило берут половину гонорара сразу - за бронь, вторую часть - перед мероприятием. Менеджер одного из свадебных агентств в Москве сделала сенсационное признание о пятом муже Аллы Пугачевой. Мол, Максим Галкин может тайно приезжать на заработки в Россию даже сейчас.

Большинство частных мероприятий в России проходит в обстановке строжайшей секретности. Подсчитать количество выступлений конкретного артиста невозможно.

Однако недавно стало известно, что Максим Галкин должен был вести свадьбу. Пятого мужа Аллы Пугачевой в последний момент заменили. "Хотя он бы прилетел, я думаю, на частном самолете клиентов", - цитирует kp.ru менеджера одного из свадебных агентств в Москве.

А потом огорошила признанием, что шоумен все-таки может тайно приезжать в Россию: "Возможно, что какие-то мероприятия он ведет в России и сейчас. Но об этом узнать теперь сложно. Теперь и звезды, и заказчики ставят условие гостям - ничего не снимать и не публиковать в соцсетях. Редко, но иногда даже сдают телефоны на входе".

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