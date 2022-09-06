Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 сентября 2022 года: раскрыты потери Киева в живой силе, а футбольные фанаты едут на фронт

Попытка наступление ВСУ на Херсон потерпела крах. Фото: REUTERS

Чем обернется провал украинского наступления на Херсон

Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области, подтвердил, что попытка наступление ВСУ на Херсон потерпела крах. По его данным, украинские потери превысили 3 тысячи человек только «двухсотыми». Активность ВСУ на данном направлении отмечается с вечера 28 августа, когда обстрелам начали подергаться населенные пункты Херсонской области, в результате которых были разрушены школы, социальная инфраструктура, жилые дома. В Киеве преподносили это как «широкое контрнаступление» на юго-востоке, но к 5 сентября масштабы боев ограничивались районами северо-западнее Херсона. Но в Киеве продолжают жить в своих сладких грезах и бредят «возвращением Крыма».

Фанаты будут бить сильно, но аккуратно

Первое фанатское подразделение для защиты жителей Донбасса формируется в регионе из активных болельщиков различных российских клубов. Часть новобранцев прошли курс молодого бойца в известной боевыми успехами бригаде «Восток». По данным инструкторов штурмовых групп, которые занимаются с прибывшими в Мариуполе, сюда съезжаются физически хорошо подготовленные фанаты ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Ростсельмаша», «Урала». Из них готовят малые пехотные разведывательно-штурмовые группы с навыками саперно-инженерной подготовки. «Патриотически настроенные представители футбольных клубов, не имевшие боевого опыта, проявили желание участия в спецоперации», – заявляют инструкторы. И скоро этот опыт у них появится, а подопытным завидовать не стоит.

Российский спикер предложил украинкам бегство

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, прокомментировал информацию о том, что Киев с 1 октября начнет ставить на военный учет женщин. Володин написал в телеграм-канале: «Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины — всего лишь расходный материал». При том глава нижней палаты российского парламента обратил внимание на то, что супруга лидера незалежной находится за ее пределами. Володин резюмировал: «Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией...». Пуля — дура, штык — молодец, баба — с возу....

Может ли Европа положить конец конфликту на Украине?

Сара Вагенкнехт, депутат Бундестага от фракции Левой партии, уверена, что правительство Германии и Европа в целом обязаны выступить с дипломатической инициативой по конфликту на территории незалежной. Вагенкнехт полагает, что ситуацию на Украине можно разрешить лишь «путем переговоров». Она считает, что на российского лидера «следует оказать давление, дабы он согласился на разумный компромисс». Но ей кажется, что «Запад и Украина даже не пытаются это сделать». Как пример возможного компромисса она привела «тупик» с поставками пшеницы по Черному морю, из которого вывел президент Турции Эрдоган, проявивший инициативу. Теперь инициативу должен проявить Запад, в первую очередь, Берлин. Но пока мы слышим только заявления Шольца, что Германия переживет зиму и без российского газа — ну какие тут переговоры и компромиссы? Вентиль надо крутить.

Полтора часа на трубке с Макроном

Шестой президент Украины радостно отчитался перед нацией, что полтора часа интенсивно общался по телефону со своим французским коллегой. Так и написал в соцсетях «Провел предметные, более чем полуторачасовые переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном». Неужели опять рассказывал про успешное наступление на Херсон и скорое взятие Крыма? Кажется, с этими сказками притормозил даже фантазер Арестович.

Почему австралийцы испугались украинского посла

Питер Ситон, австралийский художник, попал под пресс посла Украины на Зеленом континенте Василия Мирошниченко. Тот потребовал стереть произведение Ситона, призывающее к миру, на одной из улиц Мельбурна. Мурал (монументальная живопись на городских зданиях) изображал солдат российской и украинской армий, обнимающих друг друга. Художественный объект появился в Мельбурне 3 сентября. По словам автора, картина «призывала к мирным переговорам как способу избежать ядерной катастрофы». Но после взрыва возмущения от посланца Киева обнимающихся солдат решили закрасить, а автора принудили «принести глубокие извинения украинскому народу». 41-летний уроженец Тернополя, Мирошниченко назвал художественный проект «крайне оскорбительным для всех украинцев» и выразил разочарование в связи с тем, что мурал «появился без консультации с украинской общиной». Посол заявил, что изображение «должно быть немедленно уничтожено». Не зря будущий дипломат с юности стажировался в американских, канадских и британских учреждениях и участвовал в марафонах на суше и воде — характер выработал нордический. Вот только долгие забеги и заплывы явно не добавили ни понимания искусства, ни политического чутья — ведь на хамскую критику со временем начнут реагировать иначе.

Врублевский не сразу врубился

Петр Врублевский, посол Украины в Казахстане, был вызван в министерство иностранных дел этой страны, где принес извинения за свои высказывания о русских. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, где этот выдающийся дипломат нашего времени говорил, что украинский режим пытается убить как можно больше русских. Представитель казахстанского МИДа сообщил: «Мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния». И тут же ушел в отпуск. Возможно, полетел в Австралию, где как раз извиняются перед послами незалежной...

Российский север поможет ДНР

Дмитрий Артюхов, глава Ямало-Ненецкого автономного округа, заявил, что специалисты ЯНАО отремонтируют больничный городок и три десятка школ и детсадов в подшефном Волновахском районе ДНР. 1 сентября ямальские специалисты открыли в Волновахе школу №4. Северяне на Донбассе в образовательных учреждениях в первую очередь запускают пищеблоки и кабинеты информатики с современными компьютерами, где дети смогут заниматься онлайн. Сейчас в Волновахском районе работают около полутысячи ямальских специалистов, в основном - строителей. К восстановлению объектов привлекают и местных жителей. Ямал — сила.

Руки в гору, вечер в хату

В Харьковской области отправили к родным первую группу украинских военных, которые сдались союзным силам и поклялись в боевых действиях не участвовать. Пленных отпускают, если они проживают на освобожденных территориях, прямо не участвовали в боях после 24 февраля и не успели запятнать себя военными преступлениями. В первую группу «вольников» вошли три контрактника. Им придется регулярно отмечаться в местных органах власти, и пределы региона им пока покидать запрещено. Правильно, пусть этих героев родители или жены кормят-поят, а не пенитенциарная система республик Донбасса.

У добровольцев будут трудовые гарантии

Президент России поручил правительству обеспечить трудовые гарантии для добровольцев, желающих участвовать в СВО, но не желающих терять свою работу по основному месту жительства. Будут внесены поправки в законодательство, которые позволят тем, кто готов сейчас сражаться за свободу Донбасса, по возвращении домой вернуться на прежнее рабочее место без каких-либо потерь.