Вопрос дня: А вы знаете, что смотрят в сети ваши дети и внуки? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай СВАНИДЗЕ, историк, журналист:

- Пусть дети и внуки смотрят в сети то, что хотят. Так, как я смотрел, хотя тогда не было интернета, но был самиздат. Я больше верю внутренним потребностям подрастающего поколения. Родители, может быть, и заглядывают в детские телефоны, а я нет. Внук еще маленький для таких тревог, а внучка в третий класс пошла, но я почему-то уверен, что ничего плохого узнать в интернете она не захочет.

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы:

- Что смотрит в сети мой младший сын Иван, я знаю. Например, как играть в игры, чтобы успешно проходить сложные уровни. И смотрит ролики популярных блогеров, а также сюжеты про необычные явления. Я не заглядываю в смартфоны сыновей - просто часто слышу, что оттуда звучит. Ну вроде ничего такого запрещенного. Иногда это японские мультики. Младший смотрит учебные программы...

Евгений НИКИФОРОВ, директор православного радио «Радонеж»:

- У нас три подшефные православные гимназии, там дети так погружены в учебу, что не отвлекаются от главного. Они привыкли получать самое важное от педагогов и из книг. И, кстати, в этом году наши выпускники блестяще поступили в московские вузы.

Шмуэль КУПЕРМАН, раввин еврейской общины на Чистых прудах:

- У меня 12 детей, и мне очень важно, чтобы был какой-то фильтр в таком открытом пространстве, как интернет. Я никогда не контролировал жестко все то, что смотрят мои дети, но они все знали про ограничения. Недавно был во Франции и подумал: как здорово, что мы такие «отсталые», что у них творится в открытом доступе в сети - это ужас!

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Мой взрослый сын использует в основном те же интернет-ресурсы, что и я, для получения информации, а вот его дочери - мои внучки - зависают ВКонтакте. Но у них у обеих уже паспорта, и им сложно что-то посоветовать.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Знаю, что один из сыновей постоянно сидит на околофутбольных сайтах, а второй отслеживает всю информацию по модным вещам. И то и другое меня несколько тревожит...

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