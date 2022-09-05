42-летняя певица Слава снялась обнаженной после липосакции

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В начале августа певица Слава сделала подтяжку груди и липосакцию. Артистка откачала жир из рук, живота, ног, спины и подбородка. Почти месяц она приходила в себя, и вот теперь, наконец, похвасталась новыми формами. Анастасия Сланевская (настоящее имя звезды) рискнула сняться обнаженной. Смелыми снимками исполнительница поделилась в социальных сетях.

Слава опубликовала фотографию, на которой она позирует без одежды. Интимные места артистка прикрыла ретушью.

«Руки, живот, спина — идеально. Отек еще есть, но уже красота. Грудь и попа квадратненькие, но уже выравниваться начали. Короче, будет супер», - написала певица.

На снимках она, действительно, выглядит сильно похудевшей. Пользователи в комментариях отмечают, что у 42-летней Славы теперь фигура 20-летней девушки.

Артистка показала фигуру после липосакции. Фото: соцсети.

Артистка подчеркнула, что на ее фото нет обработки и фотошопа, она показывает только честные снимки.

«Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Эта фраза чаще несет позитивный смысл. Просто поменять свою жизнь в лучшую сторону и воплотить все то, чего когда-то стеснялся и боялся», - отметила Слава.

За свое преображение артистка заплатила три миллиона рублей. О том, почему она решила радикально изменить себя, Слава рассказала поклонникам в соцсетях. По словам артистки, шесть лет подряд у нее был сильный стресс. Она много ела и не ограничивала себя в спиртном. «Обжорство и алкоголь. Я была морально истощена», - призналась исполнительница. Певица пыталась соблюдать диету и заниматься спортом, но снова срывалась и начинала объедаться. Поэтому она решилась на крайние меры и одним разом усовершенствовала свою внешность.

Напомним, у певицы есть дочь Антонина от продюсера Анатолия Данилицкого. В этом году супругу звезды исполнилось 70 лет. Данилицкий и Анастасия Сланевская начали жить вместе 20 лет назад. Бизнесмен растил дочь Славы от прежних отношений как родную (сегодня Александре 23 года). А 10 лет назад Сланевская родила ему дочь Тоню.