Лень – это болезнь? Эксперт объяснил, как справиться с прокрастинацией

6 сентября — День борьбы с прокрастинацией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Прокрастинация – такое явление, когда у человека есть патологическая привычка переносить все дела на потом, - объясняет Артем Толоконин, психотерапевт, психиатр. - Причем это не просто ежедневные рутинные дела (хотя иногда и они тоже), а что-то глобальное — сдача отчета, экзамена, подготовка к выступлению или юбилею или даже свадьбе. Суть прокрастинации заключается именно в том, что человек боится ответственности и принятия решений, его пугает перспектива начать двигаться в сторону реализации цели, поскольку движение к ней в подсознании сопряжено с неприятными ощущениями несовершенства, самообесценивания и тревоги, нередко доводящих до депрессивного состояния.

Артем Толоконин, психотерапевт, психиатр. Фото: Личный архив

А ВДРУГ ЭТО ПРОСТО ЛЕНЬ?

Прокрастинация отличается от лени. У ленивых людей просто нет желания делать что-либо, но при этом они расслаблены, хотят отдохнуть, полежать, а потом собираются и все же делают. А вот прокрастинирующего человека терзает перманентная тревога, он понимает, что ему все время надо что-то сделать, и отложенные дела его беспокоят. Чем больше прокрастинация проникает в жизнь, тем больше терзаний, беспокойства и страданий причиняет.

Например, она может выражаться в постоянно откладываемом техосмотре или уборке дома, или подготовке к сдаче экзамена. Но все же беспокойство берет вверх и человек выполняет то, что необходимо, но в самый последний момент, буквально запрыгивает в последний вагон.

- Если у человека прокрастинация проявляется во многих сферах жизни, он начинает сильнее страдать. У таких людей часто преобладает депрессивное или тревожное состояние, - объясняет Артем Толоконин. - То есть прокрастинация часто идет рука об руку с повышенной тревожностью и депрессией.

НАДО С ЭТИМ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ...

Если вы поняли, что вы прокрастинируйте, не откладывайте борьбу с этим явлением.

- Во-первых, надо четко осознать, что проблема есть, вы должны прийти к тому, что прокрастинация – это болезненная зависимость, которая вам не нужна, что она только мешает нормальной жизни и заставляет вас страдать, - объясняет Артем Толоконин. - Прокрастинирующие люди могут потерять всё, что им дорого: хорошие взаимоотношения, достойную работу, обучение в престижном учебном заведении, деньги. Во-вторых, надо четко осознать, в чем конкретно проявляется это явление, в каких ситуациях (в подготовке к экзамену или важному мероприятию на работе, в отношениях с другими людьми). После анализа тех сфер, которые являются симптоматичными для прокрастинации, надо понять, чего именно боится человек: возможно, в нем глубоко засело убеждение, что у него ничего не получится, и когда он соприкасается с конкретной ситуацией, сразу же начинает прокрастинировать. В такие моменты самооценка человека сильно занижена, он может считать себя бездарным (возможно, этот комплекс идет из детства). Ему тяжело преодолевать это неприятное ощущение, поэтому он все дела откладывает на потом, чтобы сделать в последний момент и максимально быстро, так как не хочет ощущать долго те эмоции, которые ему доставляют дискомфорт. После анализа ощущений, которые возникают у человека, необходимо понять, откуда они пришли, кто ему внушил, что ему что-то тяжело дается. Третий, самый важный шаг — если не получается самому разобраться или разобрался, но все равно продолжаете прокрастинировать, нужно обратиться к психологу, психотерапевту, чтобы проанализировать ментальные конструкции и их систематически переработать.

КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ

Если вы только «начинающий» прокрастинатор, то есть прокрастинация мешает не глобально, а в мелочах, например, при подготовке к экзамену, или в выполнении дел на работе, попробуйте следующие шаги:

* Запретите себе соцсети и игры. Вернее, разрешите их себе только в определенные часы, например, с 4 до 5.

* Уберите звуки мессенджеров. Без отвлекающих моментов будет проще сосредоточиться на решении задач.

* Беритесь за решение сразу глобальной задачей, отложив на «потом» более легкие и мелкие. То есть боритесь с прокрастинацией ее же методами.

* Составляйте список дел по принципу пирамиды — наверху самое неотложное и при этом серьезное, дальше попроще и т. д.

* Кстати, список дел — это не просто совет, а важный этап. Может быть, вам только кажется, что дел у вас гора и тьма, и вы под ней погибните. Составьте список, и тогда станет ясно, что важнее, что может подождать, а что нужно решить мгновенно и сейчас.

* Попробуйте сменить окружение. Не глобально (хотя иногда увольнение с опостылевшей работы — лучший выход), а в мелочах. Купите цветок, яркий ежедневник, красивую ручку. То, что будет радовать глаз и пригодится в решении дел.

* Пообещайте себе вознаграждение: например, сделав это, я пойдут и куплю вкусное латте и пирожное (найду красивые часы, постреляю в тире и т. п.). Или еще проще — сделав это дело, я зайду в соцсети и посижу там 20 минут.

* Если задача более глобальная (например, выучить новый язык или научиться водить), то и ее можно решить небольшими шагами — например, уделять один час в день изучению языка, правил ПДД и т.п.