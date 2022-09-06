Военная спецоперация на Украине 6 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 сентября. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 сентября 2022 года.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что украинская армия пыталась начать бомбардировку беспилотниками Запорожской атомной электростанции (АЭС) во время пребывания миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Во время работы представителей МАГАТЭ на АЭС, непосредственно была попытка нанесения удара по территории атомной станции восьмью ударными беспилотниками, причем они были с подвесными боеприпасами, которые должны были сбросить на чьи-то головы или на территорию», - заявил он.

ВСУ обстреляли 5 сентября спецкорпус Запорожской АЭС, в результате была повреждена емкость с водой вблизи второго энергоблока станции.

Минобороны РФ заявило, что Украина продолжает провокации на ЗАЭС для создания техногенной катастрофы, несмотря на присутствие МАГАТЭ.

Колонна техники ВСУ, состоявшая из как минимум 10 машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии, была уничтожена в прошедшую субботу на трассе под Авдеевкой.

Отказавшимся воевать харьковским солдатам ВСУ разрешили вернуться домой. Военных отпускают при условии, что они являются жителями освобожденных территорий и не принимали участия в боевых действиях после 24 февраля.

Украинский контрактник, отказавшийся воевать против России, рассказал, как командиры и старослужащие-националисты ВСУ избивали сослуживцев, которых считали недостаточно «патриотичными». Мужчина был отпущен в Харьковской области после проверки.

Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, которые желают добровольно участвовать с спецоперации на Украине.

НАТО призвала членов альянса предоставить зимнее снаряжение Вооруженным силам Украины.

Глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал власти страны отказаться от поставок Украине танков Leopard 2, заявив, что эти поставки приведут к эскалации конфликта.