«На ней лица не было»: Машу Распутину ограбили в Турции

Маша Распутина. Фото: кадр видео.

Маша Распутина отправилась на отдых в Турцию. Приятный отпуск неожиданно обернулся для звезды кошмаром: ее ограбили. Жертвой воров 58-летняя певица стала во время шопинга в элитном бутике. У Распутиной украли сумку с важными документами, карточками и деньгами.

Артистка оставила сумочку на столике в основном зале, пока примеряла одежду. А когда она вернулась, то обнаружила пропажу.

- Маша была в ужасе от произошедшего. Она стала возмущаться. Вызвали руководство магазина. Но грабителей так и не нашли, - сообщила очевидица происшествия Валерия Свиридова порталу Prozvezd.

Маша Распутина немедленно обратилась в полицию. Певица пожаловалась на сотрудников магазина, отметив, что в элитном бутике должны следить за порядком. По словам Свиридовой, Распутина выглядела очень растерянной.

- На сцене она — сильная женщина, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. А здесь была просто в прострации. На ней лица не было. Она выходила из магазина сама не своя, - сообщила россиянка.

- Заблокируйте срочно мои карты, - просила звезда кого-то по телефону. В самом магазине после инцидента повесили объявление с просьбой вернуть документы Распутиной за вознаграждение.

Неизвестно, отдыхает ли Маша в Турции одна, или компанию ей составили муж и дочь. Певица поссорилась с дочкой после того, как наследница разоткровенничалась о своей звездной маме на ток-шоу Андрея Малахова. Артистка рассердилась на свою дочь Марию Захарову и даже отселила ее из фамильного особняка в домик для гостей. Долгое время мама и дочь не ладили, но теперь, наконец, пришли к согласию. Как рассказал журналистам муж певицы, бизнесмен Виктор Захаров, мама с дочкой помирились.

- Все хорошо у них. Дочь живет с ней, - рассказал Захаров журналистам.