Супермодель Адриана Лима родила третьего ребенка и назвала его необычным именем

Адриана Лима. Фото: REUTERS

Бразильская супермодель Адриана Лима стала мамой в третий раз. 41-летняя манекенщица родила своему избраннику, кинопродюсеру Андре Леммерсу мальчика. Пара начала встречаться в 2021 году. Осенью прошлого года они вместе приехали на Венецианский кинофестиваль, тем самым подтвердив свои отношения.

Новорожденному малышу дали имя Циан. «Это цвет между зеленым и голубым на видимом спектре света. И цвет воды на Бора-Бора и Мальдивах — мест из списка наших желаний. Циан теперь наш любимый цвет... цвет глаз нашего мальчика», - написала в соцсетях многодетная мама.

В 2018 году модель официально попрощалась с подиумом и командой «ангелов» Victoria’s secret – тогда ей было 37 лет. Фото: REUTERS

Некоторым русскоговорящим пользователям Сети это имя показалось забавным, ведь оно созвучно с названием сайта недвижимости ЦИАН. Россияне в соцсетях шутят, что Лима назвала сына в честь портала, на котором удачно присмотрела себе квартирку в Подмосковье.

В 2014 году Адриана объявила о разводе с первым мужем, сербским баскетболистом Марком Яричем после пяти лет брака. Причиной, как водится, стали «непримиримые разногласия». Адриана после свадьбы с Марко в феврале 2009 года говорила, мол, материнство - лучшая работа в мире, и сама она собирается родить как минимум троих детишек. Пара остановилась на двух: у Лимы и Ярича есть две дочери - старшая Валентина (сейчас ей 12 лет) и младшая Сиенна (ей девять лет).

Лима больше, чем кто-либо из других моделей участвовала в показах Victoria’s secret – она дефилировала по подиуму 19 лет подряд. Фото: REUTERS

После рождения дочек супермодели приходилось приводить фигуру в форму в рекордно короткие сроки – ради показов бельевого бренда Victoria’s secret. Первая беременность вообще оказалась для Лимы крайне удачной – как в личном плане, так и в плане карьеры. В январе 2009-го 29-летняя Адриана родила дочку, что, тем не менее, не помешало ей заработать в том же году 7,5 миллионов долларов и оказаться на четвертом месте в списке самых высокооплачиваемых манекенщиц мира, уступив лишь Жизель Бюндхен, Хайди Клум и Кейт Мосс. Только-только выйдя из декретного отпуска, супермодель в 2010 году продемонстрировала очередной ювелирный шедевр от компании Victoria's Secret – украшенный драгоценными камнями бюстгальтер стоимостью 2 миллиона долларов.

Адриана на Венецианском кинофестивале в 2021 году.

В 2018 году модель официально попрощалась с подиумом и командой «ангелов» Victoria’s secret – тогда ей было 37 лет. Бразильянка объявила, что больше не будет сотрудничать с бельевым брендом и завершает карьеру. Лима больше, чем кто-либо из других моделей участвовала в показах Victoria’s secret – она дефилировала по подиуму 19 лет подряд, делая перерывы только на беременность.