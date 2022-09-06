Лидер израильской оппозиции боялся умереть от коронавируса

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Израиля, а ныне глава оппозиции Биньямин Нетаньяху рассказал, что очень боялся умереть от коронавируса и оставить незаконченными свои мемуары. Такое заявление политик сделал во время подготовки к выходу в продажу англоязычной версии своей автобиографии под названием «Биби: моя история»

«Я написал ее быстро во время пандемии коронавируса. Предполагается, что я нахожусь в уязвимой группе, и я подумал, что, возможно, меня не будет рядом, чтобы закончить книгу, поэтому стоит писать быстрее», – рассказал политик.

А еще он заявил, что никогда не справился бы с книгой на посту премьер-министра, поскольку эта работа отнимает практически все время.

– Быть главой оппозиции бесконечно проще, чем быть премьер-министром – я имею гораздо больше свободного времени, – заявил Нетаньяху.

Говоря о своей книге, Нетаньяху заявил, что она, возможно, вдохновит людей, стремящихся к «осмысленной» жизни, поскольку в ней рассказывается о победах и поражениях, а также об уроках, извлеченных из тех или иных событий.