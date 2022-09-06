Вкус антироссийских санкций: Лауреат Нобелевской премии рекомендует итальянцам варить спагетти без газа

Лауреат Нобелевской премии по физике Джордж Паризи. Фото: YouTube

Лауреат Нобелевской премии по физике Джордж Паризи активно подключился к экономии газа в условиях его недостатка на фоне введенных Европой антироссийских санкций. Он заявил, что готовить столь любимые итальянцами макароны можно используя очень небольшое количество драгоценного голубого топлива.

Чтобы макароны не обнулили семейный бюджет, физик рекомендует не варить их до готовности, а выключать газ после двухминутного кипения воды. Дальше блюдо будет готовиться за счет сохранившейся температуры.

– Самое главное – всегда держать крышку закрытой, тепло сильно теряется за счет испарения. После того, как макароны закипят, я ставлю газ на минимум, чтобы они очень слабо кипели, не потребляя газа. Вы также можете попробовать выключить [его], – поделился опытом Паризи.

А еще он порекомендовал в быту избегать использования газа для нагрева воды и еды, применяя для этого микроволновые печи и электрические чайники. Правда, как экономить электроэнергию при использовании этих бытовых приборов физик не рассказал. А зря – электроэнергии, как и газа, в Европе тоже может не хватить этой зимой. Да и стоить она будет очень немало.