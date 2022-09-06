Стали известны планы Бориса Джонсона

Борис Джонсон. Фото: REUTERS

Отправившийся в отставку после серии скандалов глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон планирует закончить мемуары о своей работе во главе правительства королевства уже к Рождеству. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на источник из близкого окружения политика.

– Он способен на это, он может сделать это довольно быстро, он первоклассный писатель, – приводит издание слова источника.

Также стало известно, что в ближайшее время чета Джонсонов переберется в арендованное жилье в центре Лондона – на прошлой неделе возле резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит были замечены фургоны для перевозки мебели и рабочие.

Было высказано предположение, что Джонсон может отправиться в США, где, учитывая свое положение, может немало заработать на чтении лекций однако, скорее всего, все же будет заканчивать книгу и привыкать к тому, что больше не рулит Британией.

Накануне стало известно, что Джонсона на посту премьер-министра сменит бывшая глава МИД Лиз Трасс. В британских СМИ поговаривают, что она лишится своего места даже быстрее, чем ее предшественник.