В Чили с треском провалили принятие новой конституции

Противники изменений отпраздновали победу на улицах. Фото: REUTERS

Большинство граждан Чили проголосовало против новой конституции, которую власти страны готовили целых три года. До разработки следующего варианта страна продолжит пользоваться Основным законом, принятым в 1980-х годах во время правления Аугусто Пиночета.

По мнению аналитиков, новая конституция оказалась для чилийцев чересчур радикальной. В частности, там предусматривалась замена Сената на Совет регионов, за женщинами закреплялось право на аборт, страна провозглашалась многонациональной, а за сообществами коренного населения признавалось право на пользование занимаемыми ими территориями и находящимися там ресурсами. Кроме того, не менее половины всех должностей в правительственных институтах страны должны были доставаться женщинам.

Эксперты допускали, что проект не получит всенародной поддержки, но такого провала не ожидал никто: 62% - «против» и 38% - «за».

И это при том, что еще в 2020 году подавляющее большинство чилийцев (80%) заявили, что стране очень нужна новая конституция.

Над проектом основного закона целая команда из более чем 150 депутатов почти три года – все усилия пошли насмарку.

Теперь президент Чили Гэбриэль Борич считает, что нужно учесть все пожелания и приступать к подготовке нового текста.

Кстати, аналитики считают, что против новой конституции сыграл и тот факт, что голосование на референдуме сделали обязательным. В результате те, кто не хотел перемен или имел хоть малейшие сомнения в правильности новых положений, проголосовали против. В случае добровольности референдума многие из таких граждан просто не явились бы на голосование.