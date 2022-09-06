Юнна Мориц: В слове Победа – слово «беда». Победа всегда – над бедой

Юнна Мориц. Фото: Александр ГАМОВ

-… Русское слово Победа – перемолоть беду,

Победа всегда – над бедой.

Я оттуда сейчас иду…

Юна Петровна, вы знаете, чем меня это стихотворение поразило? Я никогда не задумывался о том, что в слове «Победа» есть слово «беда», есть слово «еда» и все это - зависит друг от друга, и все так связано…

- Дорогой Саша, в русских словах часто в одном слове содержится два-три слова, которые являются как бы зашифрованной тайной, подсказкой, и в этой подсказке виднеется суть событий.

И эта суть событий читается из глубины одного слова, где два и три слова часто встречаются.

И я занимаюсь этим давно. Например, совесть, весть, есть…

- Скажите, пожалуйста, а о чем еще говорят эти зашифрованные слова, эти зашифрованные смыслы, которые содержатся в нашей Победе?

- Они показывают путь к Победе.

Они открывают священные смыслы того пути, который мы должны проделать, чтобы дойти до Победы, чтобы нас не съела беда, как еду.

- О! Тогда, может быть, сразу и почитаем?

- Почитаем, давай…

(Юнна Мориц читает своё стихотворение.)

* *. *

В слове Победа – слово «беда».

Победа всегда – над бедой.

В слове «беда» - слово «еда».

Это – всё, что следует знать, господа,

Чтоб не стать для беды едой!..

В силу священной необходимости

Читайте священного смысла следы

В слове Победа!.. Не стать для беды

Едой!.. В этом – сила непобедимости,

В этом – нашей Победы святые труды.

Русское слово Победа – перемолоть беду,

Победа всегда – над бедой.

Я оттуда сейчас иду,

Где Победа – не стать для беды едой!

Мой букварь небосвода в таком ряду.

- Классно! Блестяще!

- Саша, я ведь сижу работаю всю ночь и как раз занимаюсь другими словами, в которых тоже - другие слова.

Я этим занимаюсь постоянно. Я показываю тайны, зашифрованные внутри слов. Потому что наш словарь, он еще и путеводная звезда.

- И когда же Победа? Вот там есть - в этих расшифрованных священных смыслах - конкретная дата, когда уже ждать окончательной Победы?

- А вот как беду эту перемолотим, вот и будет Победа.

А это очень трудная работа – перемолоть беду, да еще перемолоть ее так, чтобы она тебя не съела.

Чтобы ты сам не стал едой для этой беды, потому что, если мчаться, как зверь на ловца, то беда съест.

- Спасибо вам огромное, Юнна Петровна! Да здравствует наша Победа - без беды!

- Все для нашей Победы!