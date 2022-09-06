МегаФон первым в России создал федеральную сеть VoWiFi

МегаФон первым из российских компаний запустил федеральную сеть VoWiFi, внедрив оборудование для технологии Voice over WiFi во всех регионах страны. Она помогает абонентам всегда оставаться на связи, даже если они оказываются в труднодоступном для сотового сигнала месте. Сеть VoWiFi позволяет делать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi, если есть проблемы с обычной сотовой связью.

Появление такой сети особенно пригодится жильцам новых жилых комплексов, где пока недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети. Ее преимущество также оценят абоненты, которые находятся в подвальных и других помещениях, где плохо проходит сигнал сотовой связи. Новая технология доступна для абонентов бесплатно, она не влияет на стоимость услуг - звонки по VoWiFi расходуют минуты из пакетов по обычному тарифу. При этом клиенты МегаФона могут звонить и принимать звонки от абонентов любых других операторов.

«Мы продолжаем внедрять самые актуальные технологические решения для наших абонентов. В прошлом году мы запустили федеральную сеть VoLTE, c помощью которой пользователи совершают звонки с кристально чистым звуком через мобильный интернет, - рассказал технический директор МегаФона Алексей Титов. По его словам, сеть оператора построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от своего местоположения: это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. «Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи», - добавил Алексей Титов.

Возможности Voice over WiFi позволяют использовать любой Wi-Fi роутер, подключенный к интернету, как базовую станцию. Технология улучшает качество голосового вызова для абонента благодаря использованию в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB-AMR. В результате голос собеседника звучит так же четко, как если бы он находился рядом.

Впервые МегаФон запустил сеть VoWiFi в 2020 году в Москве. За два года оператор установил оборудование во всех регионах, и теперь ею могут пользоваться абоненты по всей стране. VoWiFi работает с основными моделями смартфонов, в том числе с Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme – всего в списке мобильные телефоны более 450 производителей. Чтобы технология работала, смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет. При этом в настройках устройства необходимо активировать функцию VoWiFi.