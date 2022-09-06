Минобороны демонстрирует боевую работу «Буков» в Донбассе

ЗРК «Бук-М3» сбивает все, что взлетает со стороны Украины

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» в ходе проведения специальной военной операции.

«Сбиваем все: самолеты, беспилотники, ракеты. Поступает информация о типе цели, ее высоте и скорости. После всех докладов принимается решение об уничтожении. От доклада до уничижения проходят секунды, - рассказывает журналистам начальник расчета Илья.

Комплекс средней дальности берет цели на сопровождение с расстояния уже 70-ти километров. Нанести удар сразу по 6 целям. Достать любую цель «Бук-М3» способен на высоте и в 25 километров, и всего в 5 метрах от земли. При этом обмануть управляемые ракеты комплекса не способны даже самые современные средства радиоэлектронной борьбы.

- Иногда наносим сразу двойной удар, гарантирующий поражение цели, - говорит Илья.

Отметим, что украинские военные часто запускают две ракеты, в надежде на то, что расчеты ЗРК примут их за одну цель.

Огнем с «Бук-М3» уничтожаются не только баллистические ракеты, дроны-камикадзе, в том числе турецкие Bayraktar TB2, но и американские РСЗО HIMARS, что так когда-то расхваливали в НАТО.

СПРАВКА «КП»

ЗРК «Бук» – многоканальный, высокомобильный комплекс, предназначенный для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, в том числе зависающих, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов, во всем диапазоне их возможного применения, а также для борьбы с тактическими баллистическими, авиационными ракетами и другими элементами высокоточного оружия в полете. По своим техническим характеристикам ЗРК «Бук-М3» не имеет аналогов в мире среди ЗРК своего класса.